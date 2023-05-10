Aesop Fashion Walk新店：融入老香港情愫的現代美學，優雅的佇立在鬧市一隅

已經成立36年的澳洲護膚品牌Aesop總是悄無聲息的引起話題。它的低調、沉著並沒有阻止它走進大眾的視線，甚至被視為品味及低調奢華的存在。早前，關於收購Aesop的新聞在美妝界也是熱哄哄的，當然最終如大家所見，Aesop被L’Oréal以25億美金從巴西美妝集團Natura&Co處收購，成為L’Oréal史上最高的收購價。

若近日有經過銅鑼灣Fashion Walk的話，應該不難發現它又有開新面了！雖然離原本的「Aesop 名店坊」只有幾步之遙，但單是看新店設計與氣氛，依舊沒叫人失望。Aesop雖然開到世界各地，但每間店鋪都有屬於當地的文化語言，因此每個地方的Aesop都有自己與城市之間的關係與肌理。

新店的設計還是交給了長期合作的MLKK Studio，以「隱退及反思」為靈感，保持一貫對物料、質感的呈現手法，同時融入工藝的元素，以及香港這地方文化與記憶，讓品牌與地方更為貼近。

MLKK Studio，即和建築，是香港本地建築設計事務所，由四位80後設計師與建築師創立。在設計中，MLKK Studio從物料與材質上，融入了老舊香港的元素，同時以現代美學的語言詮釋。

新店以灰調為主，外牆是散發高冷、低調氣質的水泥色調，室內則綴以灰藍色調，加上暖和的燈光，營造鬧中帶靜的都市一隅。「雲紋板」是70、80年代的常見建築物料，在當時是一種平價而又耐用的物料，因此非常受歡迎。建築師由此汲取靈感，在老舊工廠及物流中心找到一批滯銷存貨，並將其切割成小碎片，以馬賽克風格平鋪在地板上，將懷舊情愫融入其中。

展示Aesop香水系列的「香氛櫃 Fragrance Armoire」採用了從舊店收回的大量銅板，並邀請本地金工職人重新鑄造，銅板散發的低調感覺與香水系列的瓶身不謀而合，成為店內溫暖且親密的一隅。

除了物料帶出的質感，簡約的幾何線條、塊面也是營造空間、氣氛的元素。時而模糊的邊界也讓空間散發出寧靜的感覺。店鋪中央佇立著一座巨型水槽，利落的線條讓拱形與直線互相交錯，讓顧客一邊在此體驗一系列肌膚、秀髮、身體等產品，一邊感受設計與美學帶來的氛圍。

查詢：Aesop