以香氣點綴家中角落！擴香瓶始袓Culti Milano登陸中環：人氣綠茶佛手柑調，宛如置身日式庭院

經過一天工作的洗禮，回家後躺在床上，點燃最愛的香氛，總是叫人最舒適、最為放鬆。說到香氛，近日來自意大利的殿堂級香氛品牌Culti Milano在中環正式開設全亞洲首間旗艦店「Culti House」，把意式家居香氣融入室內設計，重新詮釋「家的美學」。

來自意大利的Culti Milano，由當地室內設計師Alessandro Agrati於1990年創立，把「氣味」和「室内設計」聯結起來，形造出一個舒適，沒有違和感的氛圍。不說不知，其實Culti Milano是擴香瓶的始袓，Alessandro有感香氛蠟燭等的擴香時間實在是太短暫，因此研發出不用點火的擴香瓶，亦即是現在大家常見，插著蘆葦支的擴香瓶。除了散發陣陣香氣，同時亦能點綴家中角落。

旗艦店位於中環荷李活道，由著名室內設計師Alexis Dupont設計，裝潢採用了平衡溫暖的色調，配以意式建築經常用到的楓木及洞石元素，給人溫馨典雅的感覺。店中除了有傳統零售空間，同時亦擺放了各式家具，當中更有特意從米蘭運到香港，由德國大師Mies van der Rohe操刀的Barcelona Chair，讓客人可以坐在這裏細心挑選自家的專屬香氣，份外舒適。

在香調方面，除了有經典的木質調，Culti Milano亦有花香、果香、柑橘、海洋調等多種類型，當中最受歡迎的便是「綠茶雅韻Thé」系列，基調以煎茶香氣為主，配以中調的佛手柑，絲絲禪意，宛如置身日式茶屋，放緩身心。

適逢旗艦店開幕，品牌更特別在香港店推出已停產的限量香氛Van Gogh Irises系列，香氛以梵高第一幅創作的油畫《鳶尾花》為藍本，利用香氣詮釋梵高的藝術氛圍，為家中增添文藝氣息。

除了一系列的擴香瓶，Culti Milano亦有推出身體香氛系列、香氛噴霧和汽車香氛等。讓喜歡的味道隨時隨地圍繞自己，也是一種生活中的小確幸吧。

Culti House Hong Kong

地址：中環荷李活道70A號