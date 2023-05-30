配備這些單品，再熱的天氣也能保住精緻妝容！Givenchy魔法棒、Oribe Dry Shampoo、Nars柔霧粉餅

隨著夏日的到來，肌膚的出油和汗水也隨之而來。對於愛美的女士來說，如何在炎熱的夏日保持精緻的妝容，成為了一個挑戰。在這樣的情況下，選擇一些適合夏天使用的妝品，成為了不可或缺的一步。今天，就來介紹一些炎炎夏日必備的妝品，讓你在炎熱的天氣中依然能夠保持完美的妝容。

#1 Givenchy 全新修顏魔法棒

與其在臉部不斷疊加粉底、遮瑕等妝品去營造自然無暇妝容，不妨選擇一個適合自己肌膚和膚色的產品！而想打造自然的妝容，透薄是其中一個要訣！

Givenchy 最近推出了全新的修顏魔法棒，它的質地輕盈水潤，容易推開，能輕鬆打造立體的臉部輪廓。全新的修顏魔法棒共推出了三款色調，分別是改善肌膚暗黃、膚色不均和提亮膚色的天空藍；中和面部泛紅、修正暗瘡印的薄荷綠；以及修飾黑眼圈，改善肌膚倦容的蜜桃橙，可根據自己的膚色和需要進行選擇。與此同時，這個修顏魔法棒的設計非常方便，扁平的三角形狀頭可輕鬆地塗抹在臉部需要修飾的地方，使用方法也很簡單，只需輕輕塗抹在臉部需要修飾的地方，再用手指或化妝掃均勻推開，就能輕鬆達到修飾臉部輪廓的效果。

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