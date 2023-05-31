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31/05/2023

擺脫出油扁塌頭髮！夏日護髮小法寶：OLAPLEX 3號修護乳、Aveda頭皮精華、KERASILK輕髮油，重現柔順秀髮！

#夏天 #Editors Pick #Skin & Body Care #精華 #護髮 #AVEDA #髮尾油 #頭髮護理 #掉髮 #髮膜 #漂染 #OLAPLEX #KERASILK
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Text: Christy Photo: 官方圖片

　　初夏來臨，這幾天一出門已感受到天氣非常濕熱，頭髮亦開始變得扁塌；不論花了多少時問整理頭髮，油油的髮絲總叫人懊惱。這時候便要在護理上多加一點功夫，養潤髮絲，令秀髮回復順滑、減少出油，才能在盛夏擁有一把美麗秀髮！

 

漂染髮質適用！OLAPLEX Nº.3修護乳、Nº.0精華水

 

 

　　要追上潮流指標，不少女生也會每隔一段時間便到Salon漂染頭髮。相信大家也有覺得，在漂染後，髮質就像一去不復返，愈來愈粗糙兼乾旱！想回復健康柔順的秀髮，便要從根源入手解決問題。OLAPLEX的Nº.3鏈鎖結構髮質修護乳以專利技術Bond Building Technology™，把髮絲中斷裂的二硫鍵重新連接起來，從內到外修復髮絲，可說是媲美沙龍級護髮療程！

 

Nº.3 鏈鎖結構髮質修護乳 $295/100ml

 

　　如果屬於嚴重受損髮質，則可配合Nº.0深層結構修復精華水使用。精華水含有最高濃度的Bond Building Technology™，用作打底使用可為髮絲打好基礎，以助後續用品的吸收，同時可強化髮質和保護髮絲免受損傷。使用時，只需把精華水平均塗抹在乾髮待10分鐘即可，不用沖洗；此外，亦可在塗上精華水疊加上Nº.3修護乳，待10分鐘後沖洗，然後再使用洗髮水和護髮素，可加強效用，更快達至修復效果。

 

Nº.0 深層結構修復精華水 $295/155ml

 

查詢：Sephora

 

下一頁：增強髮絲、減少掉髮！Aveda頭皮激活精華

 

 

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