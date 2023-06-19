一趟滋養身心之旅！港島香格里拉新水療中心：於恬靜舒適的城市綠洲，享受奢華級護理療程、七色脈輪精油按摩

隨著夏天來臨，每日還未出門，已叫人熱得滿頭大汗！夏日炎炎，最好當然是找個舒適的地方，做做SPA，歇一歇身子，療癒身心。去膩了平日的SPA centre，想來點新意思，不妨到位於港島香格里拉的全新「蘊Yun Wellness」看看，一嘗這裏的特色個人化護理療程。

滋養身心的療癒之所

抵達酒店8樓，眼前先迎來以四季作主題的花藝裝置，「蘊Yun Wellness」以自然為中心靈感，中心內設有共享空間、戶外泳池、運動瑜伽課室、水療中心、健身室和理髮室，設備十分齊全；裝潢由著名西班牙室內設計師 Lázaro Rosa Violán操刀設計，在不同角落綴以翠綠景致和茂密樹林的元素，讓人宛如置身於綠洲之中，愜意舒適。

先來看看「蘊」的康體服務，康體團隊來自世界各地，各有豐富經驗和專業所長，提供物理治療、整骨治療、私人教練和營養師諮詢等服務，一應俱全。這裏的每日課程包括了各式運動和正念練習，從高能量HIIT到阻力訓練、普拉提核心床和空中瑜伽、就連頌缽和冥想等也統統有齊，能夠迎合不同人士需要。

瑞士著名Dr. Burgener 護理療程、皇牌七色脈輪平衡按摩

至於大家最愛的水療護理療程，同樣也是大有來頭，「蘊」與來自瑞士的著名護膚品牌Dr. Burgener合作，提供一系列適合兩性的護理療程。女士們想緊緻煥膚，可選「Dr. Burgener活顏提升緊緻膠原蛋白面部護理」；而男士們亦有專屬的「Dr. Burgener極致尊貴男士面部護理」，和伴侶一同前來，便可以各有各享受！

一場來到，當然要試試這裏的Spa。「蘊」的皇牌七色脈輪平衡按摩使用了7種獨特的混合精油，應對人體的七大脈輪，透過按摩手法，恢復身心平衡；而皇牌再生身體護理則用上了最先進科技、乾刷法、身體面膜、射頻和超聲波振動來深層淨化及滋養身體，幫助清走長久以來積下的疲倦。週末來這裏享受一番，調節身心靈，也是個不錯的選擇。

不能錯過的，還有位於更衣室內桑拿室。「蘊」是全港首間採用遠紅外線桑拿室的酒店的SPA，遠紅外線桑拿能有效排毒、促進血液循環和放鬆肌肉，享受完療程，記得要去試試！

蘊Yun Wellness

地址：中區法院道太古廣場

詳情／查詢：Yun Wellness