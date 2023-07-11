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11/07/2023

夏季大熱眼影盤！YSL、GUERLAIN、BYREDO新品，輕鬆打造高級冷艷的微煙熏貓眼妝！

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Text: Helena Hau Photo: 官方圖片

　　論驕陽如何熾熱，也阻擋不了夏日散發的活力與魅力！無論你喜歡以自然妝容示人，還是鍾情充滿大膽活力的妝感，一盒好的眼影盤總能讓你的眼妝更加出色，成為妝容的焦點。而這個夏季， YSL、GUERLAIN、BYREDO等各大美妝品牌也陸續推出季節限定的眼妝新品，從如驕陽般迷人的古銅色調，到如玫瑰般知性的溫柔色系，為不同妝容做好準備！

 

#1 YSL BEAUTÉ高訂皮革四色眼影盒，打造冷艷玫瑰色調眼妝！

 

COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒 $650

 

　　YSL BEAUTÉ 推出的這款高訂皮革四色眼影盒可謂是結合時尚與高雅於一身，黑色皮革縫線突出標誌性的CHEVRON V形拼紋，綴以金色YSL CASSANDRE標誌，不僅質感滿滿，還甚具辨識度。除了時尚的外觀，眼影盤採用高顯色粉末配方，蘊含咖啡籽油、甜杏仁油和梨果仙人掌油等護膚成分，輕鬆打造迷人眼妝。

 

　　眼影盤共推出五款色調，分別是棕色系的100 Stora Dolls（炫酷棕色）、200 Gueliz Dream（自然棕色）、300 Kasbah Spices（暖棕色），以及粉色系的400 Babylone Roses（冷調粉紅）和600 Spontini Lilies（暖粉紅色）。想打造高級的大地裸色系眼妝，推薦帶有淡金色與裸米色的300 Kasbah Spices眼影盤；而想打造冷艷的玫瑰色調眼妝，不妨試試帶有冷調粉色、暗粉色和酒紅色的400 Babylone Roses！

 

300 Kasbah Spices（暖棕色）
淡金色、裸米色、絨面駝色和牛奶巧克力色

 

400 Babylone Roses（冷調粉紅）
玫瑰石英、冷調粉色、暗粉色和酒紅色

 

100 Stora Dolls（炫酷棕色）
閃亮的米色、柔和的桃色、灰褐色和巧克力色

 

200 Gueliz Dream（自然棕色）
琥珀金色、焦玫瑰色、赤陶色和中棕色

 

600 Spontini Lilies（暖粉紅色）
桃紅、茶調粉紅、珊瑚砂和黃褐色

 

查詢：YSL BEAUTÉ

 

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