夏季大熱眼影盤！YSL、GUERLAIN、BYREDO新品，輕鬆打造高級冷艷的微煙熏貓眼妝！

論驕陽如何熾熱，也阻擋不了夏日散發的活力與魅力！無論你喜歡以自然妝容示人，還是鍾情充滿大膽活力的妝感，一盒好的眼影盤總能讓你的眼妝更加出色，成為妝容的焦點。而這個夏季， YSL、GUERLAIN、BYREDO等各大美妝品牌也陸續推出季節限定的眼妝新品，從如驕陽般迷人的古銅色調，到如玫瑰般知性的溫柔色系，為不同妝容做好準備！

#1 YSL BEAUTÉ高訂皮革四色眼影盒，打造冷艷玫瑰色調眼妝！

YSL BEAUTÉ 推出的這款高訂皮革四色眼影盒可謂是結合時尚與高雅於一身，黑色皮革縫線突出標誌性的CHEVRON V形拼紋，綴以金色YSL CASSANDRE標誌，不僅質感滿滿，還甚具辨識度。除了時尚的外觀，眼影盤採用高顯色粉末配方，蘊含咖啡籽油、甜杏仁油和梨果仙人掌油等護膚成分，輕鬆打造迷人眼妝。

眼影盤共推出五款色調，分別是棕色系的100 Stora Dolls（炫酷棕色）、200 Gueliz Dream（自然棕色）、300 Kasbah Spices（暖棕色），以及粉色系的400 Babylone Roses（冷調粉紅）和600 Spontini Lilies（暖粉紅色）。想打造高級的大地裸色系眼妝，推薦帶有淡金色與裸米色的300 Kasbah Spices眼影盤；而想打造冷艷的玫瑰色調眼妝，不妨試試帶有冷調粉色、暗粉色和酒紅色的400 Babylone Roses！

查詢：YSL BEAUTÉ