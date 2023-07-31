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31/07/2023

Dior全新高訂美妝甲油登場！21款奪目色調、專業護甲程序6 Steps打造水潤亮眼指尖！

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　身為美甲控，除了定期到美甲店為打理指尖，閒時在家自己落手DIY也是一種樂趣。美妝大牌每季也會推出新色調，而今個秋季，Dior便把品牌經典美妝甲油重新演繹，為大家帶來一系列的高訂色調甲油，在家大玩指尖色彩！

 

 

Dior Vernis：全新21款色調登場！

 

　　全新Dior Vernis美妝甲油共有21款色調，雖然只是小小一支的甲油，但包裝設計同樣花了不少心思。甲油以午夜藍色瓶蓋及品牌經典CD標記亮相，低調簡約，同時帶點奢華感。美妝甲油色調既有由淺至深、亦有層層遞進的粉色至紅調，光是看到已叫人選擇困難症大發作！

 

Vernis美妝甲油     $235

 

　　這次Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips為大家呈獻6款基本色調，包括黑白配色的007 Jasmin和902 Pied-de-Poule、棵色調的206 Gris Dior、珠光金色513 J’adore，以及如牛仔布般的796 Denim，彷如Dior衣櫥的單品般亮麗奪目。

 

從左至右：

#796 Denim、#513 J’adore（上）、#206 Gris Dior（下）、#007 Jasmin、#902 Pied-de-Poule

 

　　美妝甲油配方主打天然和高效能，糅合了開心果油及牡丹花萃取，溫和同時保護性高，而天然修護成分則能確保指甲油持久度及無瑕的色效，一抹上色，手殘女生都不用怕！

 

#513 J’adore

 

下一頁：6 Steps打造水潤亮眼完美指尖！

 

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