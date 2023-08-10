如原生肌般白裏透紅！Chanel、Gucci、Dior胭脂新品，為妝容增添紅潤好氣息！

胭脂是妝容重要的一環，若是沒上胭脂，會顯得面色瘡白、面無血色；太重手的話，又會予人俗氣感覺，對女生們來說，選對的胭脂十分重要。來到夏季，不少美妝大牌都推出了脂胭新品，以下為大家盤點一下Chanel、Gucci和Dior的最新脂胭盤，為妝容增添紅潤感！

#1經典符號壓花！CHANEL Les Symboles De Chanel浮雕亮肌胭脂

CHANEL的美妝品總是帶著一種不可言喻的魅力，每每有新品推出，都必定會掀起熱話！今個夏日，CHANEL把品牌的五個經典符號：Le Lion（獅子）、Les Perles（珍珠）、La Comète（彗星）、Le Camélia（山茶花）和La Chaîne（鍊帶）糅合至設計元素，壓上至脂胭盤，美得叫人不捨得用！

5款脂胭盤各有3種色調，分別是暖金色Warm Gold、珊瑚色Precious Coral和珠光白調Pearly White，胭脂質感輕盈，同時亦高度顯色，一抹便能提升肌膚光澤、提亮暗啞位置和重塑輪廓線條，塗出個人好氣息。

購買：CHANEL

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