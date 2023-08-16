Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

16/08/2023

輕熟女凍齡指南！緊緻面霜新品上線：Guerlain最強殿級蜂皇、SK-II全新SKINPOWER、INTROSTEM葡萄幹細胞

#抗衰老 #SK-II #護膚 #凍齡 #Editors Pick #Skin & Body Care #GUERLAIN #面霜 #初老 #輕熟女 #幹細胞 #抗皺 #緊緻 #INTROSTEM #殿級蜂皇 #緊緻面霜
  • 收藏文章

  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　肌膚狀況往往和年齡掛鉤，隨年紀增長，面上的細紋、毛孔粗大問題愈是顯現，怎擋也擋不住。想重回年輕時的彈滑緊緻的肌膚狀態，除了從飲食、生活習慣入手，亦要在護膚步驟上花點小心思。近期不少品牌也推出了主打緊緻抗皺的面霜新品，是時候多管齊下，回復嫩白零瑕肌膚！

 

#1 皇牌黑蜂蜜修護科技！Guerlain全新殿級蜂皇乳霜

 

 

　　說到抗衰老，當然不得不提Guerlain的殿級蜂皇系列。品牌獨家研發的動態黑蜂蜜修護科技，有助啟動肌膚膠原蛋白系統，高效減齡。Guerlain本月推出了新一代Abeille Royale殿級蜂皇乳霜，含超過94%天然來源成分，並糅合兩種皮膚專家級成分，包括多重分裂透明質酸，以及2%的六胜肽。前者可在皮膚核心起保水作用，具高度針對性；而後者則針對彈性蛋白，提升肌膚飽滿度，改善膠原蛋白流失。

 

 

全新殿級蜂皇蜜護日霜 $1,300／50ml

補充裝 $1,110／50ml

 

　　Abeille Royale共分為日夜霜，日霜質感輕盈不厚重，一抹便是水潤，更帶提拉功效，早上配以按摩手法吸收，踢走倦顏便最好不過；晚霜質感更為豐潤，如肌膚的保護膜般點服，為整天不斷受外來刺激的肌膚深層充電，增強膚質彈性，雙管齊下，從內到外養出好膚質！

 

全新殿級蜂皇蜜護晚霜 $1,500／50ml

補充裝 $1,280／50ml

 

查詢：Guerlain

 

下一頁：高效抗氧+強化防禦力！SK-II全新SKINPOWER精華霜

 

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

You May Also Like

#抗衰老 #SK-II #護膚 #凍齡 #Editors Pick #Skin & Body Care #GUERLAIN #面霜 #初老 #輕熟女 #幹細胞 #抗皺 #緊緻 #INTROSTEM #殿級蜂皇 #緊緻面霜
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk