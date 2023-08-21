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21/08/2023

夏日素肌感底妝提案：Hourglass、Laura Mercier、Kanebo透薄粉底新品，水潤透亮零厚重感！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　即使過了立秋，炎熱天仍沒有絲毫要離開的跡象，加上香港氣候潮濕，更是把悶熱程度大大提升。想要在高溫下減輕肌膚負擔，少不了一個輕盈透薄的底妝。最近不少美妝品牌都推出了新配方的透薄型粉底，既可以打造自然素肌感，亦能讓肌膚呼呼吸，減少浮粉、或是厚重黏膩的感覺，清爽一整天！

 

#1 Hourglass Veil水亮透薄粉底霜

 

 

　　愈來愈多美妝品牌都走純素路線，云云選擇中，Hourglass的美妝品永遠不會讓人失望。品牌近月推出了全新Veil水亮透薄粉底霜，主打輕薄、清爽以及全天保濕功效。這支粉底最吸引之處，便是臨床證明用後能立即提升皮膚的水分含量52％，十分適合像編者般的乾燥肌女生。

 

 

　　粉底含94％天然成分，包括白芒花籽油、透明質酸、植物性角鯊烯和天然紅毛丹混合物，能有效提升肌膚水分，同時防止水分流失，達至全天候保濕、滋養肌膚。如此強效的保濕成分，粉底質感當然是水潤易推，抹上肌膚後感覺亦不厚重。

 

Veil水亮透薄粉底霜 $420

 

　　遮瑕度方面，塗抹一層已足夠減淡顯眼的瑕疵，若想增加覆蓋度，便需要疊加塗抹。粉底除了使用純素配方，亦沒有進行動物測試，包裝同時由30％回收材料製成，打扮同時能為保護環境和動物出一分力，心情彷彿也變好了！

 

查詢／購買：Sephora

 

下一頁：Laura Mercier全新純淨無瑕柔霧粉底液

 

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