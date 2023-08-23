LUSH x Barbie聯乘系列登場！以限量芭比粉色汽泡彈、香氛皂、洗髮露，沉浸於夢幻的粉色世界

雖然《Barbie》電影上映已經有一段時間，不過電影掀起的芭比粉色狂熱還未完結！繼ZARA、OPI、Tangle Teezer等等的聯乘後，近日身體護理品牌LUSH也迎來了「LUSH x芭比」聯乘系列，從沐浴汽泡彈以至洗髮露、香水等也一應俱全，讓女生們沉浸於夢幻的粉色世界。

#1超夢幻粉紅浴水！芭比之浴汽泡彈

和芭比聯乘，當然少不了Barbie的標誌性B 字母，這次LUSH把大家熟悉的B字化成品牌的皇牌汽泡彈，放入浴缸滋滋作響，伴隨的汽泡使浴水變成迷人的粉紅色，超夢幻！汽泡彈以公平貿易的有機可可脂、乳木果脂和椰膏製作而成，在浸浴的同時可滋潤肌膚，一舉兩得。

#2 如奶油布甸般的香氧！芭比香氛皂

香氛皂一共推出了三款造型，包括芭比的手袋、高踭鞋和喇叭，都是電影中的重要元素！香氛皂配方不含棕櫚油，有機可可脂能滋潤軟膚，加上奶油布甸的香氣，光是聞到已叫人心情大開，難怪芭比們每天也這樣開心！

#3 玩味粉紅髮色！粉紅芭比洗髮露

在芭比世界，就連洗髮用品也是粉色！這款粉色洗髮露含藥蜀葵根浸泡液、新鮮士多啤梨和檸檬汁，能使頭髮柔順和增添光澤，如平日有漂染頭髮的習慣，更能洗出一頭粉色造型！

#4 芭比無瑕肌膚就靠它！夢想芭比砂糖磨砂膏

想擁有像芭比般的無瑕肌膚，不時為身體磨砂，去除肌膚角質也是護膚不能缺少的步驟。磨砂膏含砂糖顆粒，能溫和去除肌膚角質，而有機可可脂和特級初榨椰子油，則能滋潤肌膚；加上絲絲的檸檬香桃木和波斯青檸精油洋溢柑橘香氣，肌膚不只變得水潤光澤，同時亦散發陣陣幽香。

#5 這就是芭比的香氣？芭比娃娃香水

芭比的香氣會是怎樣？這次由LUSH告訴大家！芭比娃娃香水以零陵香與甜橙，糅合帶車厘子香調的苦杏仁油，味道清新香甜，適合喜歡果香系的女生們；香水持香性高，能長時間使用，在炎夏添上一絲香甜，彷彿心情也變好。

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