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25/08/2023

GIVENCHY限量紫丁香美妝品登場！高訂禁忌潤唇膏、稜鏡胭脂換上時尚紫色，為秋日添上浪漫氛圍

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自從過了秋至，每早出門也開始傳來絲絲涼風，彷彿提醒我們，是時候預備入秋了。著手預備秋裝穿搭之際，彩妝品也陸續添上秋意。向來充滿奢華優雅感的GIVENCHY，近日也釋出了秋季限量的紫丁香彩妝系列，以時尚神秘的紫色，為今個秋日添上一絲浪漫氣息。

 

 

Le Rouge Interdit Baume高訂禁忌潤唇膏

 

Le Rouge Interdit Baume 高訂禁忌潤唇膏（浪漫紫丁香限量版）$395/3.4g

 

　　GIVENCHY的高訂禁忌系列，除了有著多種時尚色彩選擇，具質感的真皮皮革外殼亦是令人愛不釋手的原因之一。踏入秋季，系列中的高訂禁忌潤唇膏便換上了新衣裳，以全新的銀色皮革外盒示人，飾上紫丁香色調4G monogram標誌，時尚感滿滿，同時多了一份少女浪漫風情。

 

N24 Lustre Lavanda

N25 Purple Glaze

 

　　這次推出的秋季限定色調共有3款，喜歡素肌感的話，相信N24 Lustre Lavanda絕對是你杯茶。低調的淡薰衣草色，為素唇綴上微微閃亮光澤，低調優雅；迷魅琉璃紫色調的N25 Purple Glaze則帶多重珠光調，顔色層次豐富，予人神秘感覺；而N26 Rosewood Glint的則以乾燥玫瑰與金紫色結合，如紫玫瑰般的色調具個人風格，適合一眾型格女生。

 

N26 Rosewood Glint

 

　　潤唇膏質地柔滑細膩，滋潤不粘膩，配方含96%天然成分，像是千日菊提取物、透明質酸和可可巴籽提取物，有助平滑唇瓣、防止乾燥、高度滋養和保濕，一抹便能為雙唇密集補水，自然同時具光澤感。

 

下一頁：限量版紫丁香高訂胭脂！

 

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