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14/09/2023

貴婦精華新品盤點！Clarins珍貴月神花、La Mer極緻修護、Clé de Peau 4D高效緊緻，全方位保養肌膚！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　踏入初秋，天氣變得乾燥，一不留神，細紋毛孔漸漸開始湧現，一支高效的精華液，雖然價值不菲，卻比起常用的化妝水、面霜，更能有效針對各種問題，修護肌膚；不管是熟齡女生或是正愁初老，也是時候在轉季之際入手一支精華液，美美的迎接冬季！

 

＃1緊緻、提亮、潤澤！Clarins至臻凝時精華Le Sèrum

 

 

　　Clarins的Precious至臻凝時系列以高端法式工藝見稱，自推出後便深受成熟女生們歡迎。Precious系列近期再悄悄添了位新成員 ── 至臻凝時精華Le Sèrum。精華液含月神花冷凍萃取，能深入肌膚細胞核心，重拾年輕，同時增強肌膚抵禦力。

 

至臻凝時精華Le Sèrum
$2,700/ 30ml

 

　　配方同時糅合透明質酸複合物、有機生命之葉萃取、葡萄滕花萃取等珍貴成分，一抹瞬間深層保水、收細毛孔和撫平肌膚紋理。精華液質感輕透，使用前可先暖和掌心，以按壓形式塗抹至面部和頸部，再塗上後續護膚品，緊緻、提亮、潤澤。

 

 

查詢：Clarins

 

下一頁：醫美療程後適用！La Mer極緻修護精華

 

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