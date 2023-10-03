秋天護膚：轉季卸妝好物推薦！Odriem抗炎防敏、M19Minus超方便潔面豆、Kanebo水潤不黏膩，讓肌膚回到最自然狀態！

夏秋交替，不論本身是否敏感肌，肌膚狀況也會變得不穩定，一不留神，各種肌膚問題便會立即湧現，每天帶妝上班的女生們尤其苦腦！轉季時分，一瓶溫和中性的卸妝品便成了護膚的重要角色，除了能卸走污垢，亦能保持肌膚潔淨，回到最自然狀態，今天為大家推介一些轉季卸妝好物，為護膚程序打好基礎，轉季也不怕！

#1 敏感肌女生最愛！Odriem Star Aura卸妝乳酪

說到卸妝好物推介，編輯首推的便是本地純素零殘忍護膚品牌Odriem的Star Aura卸妝乳酪，卸妝乳以溫和的氨基酸及非離子洗面配方設計，能有效卸妝面部彩妝及多餘皮脂，加上摩洛哥堅果油和加利亞玫瑰水合物等成分，抗炎同時滋潤肌膚，促進皮膚年輕化，敏感肌和痘痘肌女生都適用。

卸妝乳如其名般質感輕盈不油膩，亦不帶人工香氣，只需取出黃豆大小般的份量，便足夠全面使用；過水後肌膚不帶乾澀繃緊感，可洗澡時同步使用，可說是懶人恩物！

查詢：Odriem

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