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06/10/2023

Burberry Beauty回歸！期間限定店登陸尖沙咀，帶來全新Goddess香氛、皇牌美妝品！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　精品品牌的美妝品，有著品牌專屬的香氣、奢侈的美妝配方，向來也令女生們難以抗拒，在香港這個兵家必爭之地，精品專門店遍地開花，本月又多一個品牌「回歸」：Burberry Beauty正式登陸尖沙咀海港城，設置期間限定店！

 

 

　　Burberry Beauty期間限定店坐落於海港城3樓，以大地色系作整體設計主軸，貼近大自然氛圍，同時配合了品牌全新的香氛廣告企劃，大玩AR互動，在4大體驗專區盡情享受Burberry英倫美學。

 

是次Burberry Beauty Pop-up以品牌的經典和全新香氛為主角，除了全新Goddess Eau De Parfum，亦有Signatures和Her系列。

 

　　難得的Pop-up Store，當然要先看看品牌的最新作品，Goddess Eau De Parfum香氛以人手採摘的雲呢嗱籽在太陽下曬乾五至七星期後，再放進木箱內陳化成熟，共三種的雲呢嗱香調，綴以普羅旺斯薰衣草精華、可可和薑根氣息，散發陣陣的獨特甜香，教人陶醉，光是聞著，心情也彷彿變好。

 

Burberry Goddess $780／30ml｜$1,110／70ml｜$1,780／100ml

 

　　如喜歡Goddess的甜蜜香氣，不妨到手鍊工藝體驗區，DIY專屬自己的Goddess擴香手繩，在擴香片上添以Goddess香氣，一舉手一投足，也散發著醉人雲呢嗱香氣，擴香片能持香一整天，不怕氣味隨炎熱天出汗散去。

 

 

　　除了各式香氛，Pop-up亦設有美妝服務專區，品牌的皇牌Beyond Wear粉底液、Kisses Matte霧柔唇膏等等都能在這裏找到，同時更有限定美妝禮遇，喜歡Burberry Beauty的女生們，絕對不要錯過。

 

Burberry Kisses Matte霧柔唇膏 $315

Beyond Wear卓越持妝霧柔粉底液 $520／30ml

 

Burberry Beauty期間限定店

地址：尖沙咀海港城港威商場L3 Kiosk 3A

 

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