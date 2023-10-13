海港城Wellness Oasis期間限定店：過百瑜伽、冥想、頌缽工作坊+專屬美容禮遇，周末靜養身心！

夏去秋來，天氣變得涼爽，換來的卻是踢也踢不走的倦意。難得的周末，是時候趁機好好放鬆一下，靜養身心。近日海港城迎來了為期一個月的「 Wellness Oasis 」期間限定店，就如鬧市中的心靈綠洲。

想徹底的療癒心靈，先要了解自己的真正需要。甫入期間限定店，可先於Instagram完成簡單測驗，從日常小抉擇測試自己是哪一種自然系女生，完成登記後便可免費獲得Beauty Pass，展開Wellness Oasis 的充電旅程。

Oasis Bar Bartender先奉上特別調製的養生花果茶，藉著花香舒緩壓力和情緒；享受過後，便能在店內的各處特色位置打打卡，最後在「Beauty Bistro」自選Wellness及美容禮品包，從內到外充電後再出發。

除了美容禮遇，Wellness Oasis更會由即日起舉辦逾100節Beauty Wellness Class，分別由Rituals、ORIGINS、Tatcha、lululemon和IRIS等人氣品牌提供，既有瑜伽、香薰療法，亦有普拉提、頌缽等等的體驗課堂，完成課堂後更全數兌換現金券和產品。

Tatcha x IRIS 頌缽工作坊

工作坊由聲音治療師、靈氣大師和整全能量治療師Brenda Woo主持，結合頌缽的療癒力量和引導冥想技巧，釋放身心的緊張和壓力，達至和諧平衡的狀態。在工作坊中，參加者將學習到如何釋放負能量，促進內在療癒。

完成工作坊後，可獲贈海港城 Tatcha $200元現金券、Tatcha 「森林治癒身體護理系列」身體乳液和精油、Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券、KEF $1,000元現金券，以及第三屆香港運動及健康博覽門票兩張。

lululemon 普拉提工作坊

在多個lululemon工作坊中，最吸引的必定是由的品牌大使及瑜伽導師Tiffany Lau主持的普拉提工作坊，以普拉提鍛煉全身，改善姿勢和提升力量，同時針對核心、背部和臀部等深增肌肉建立力量和穩定性，適合對普拉提有興趣的新手們。

完成lululemon系列工作坊後，可獲贈海港城 lululemon $100元現金券兩張、Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券乙張；以及KEF $1,000元現金券乙張。

IRIS 全身舒展工作坊

上班一族容易腰酸背痛，定期伸展全身肌肉十分重要。IRIS 全身舒展工作坊由前香港精英救生運動員Isaac Lee主持，課程的第一部分會先混合各種姿勢來熱身，接著再體驗各款伸展運動並了解每個動作的好處，達至放鬆身心的效果。

完成IRIS系列工作坊後，可獲贈海港城 Facesss $200元現金券乙張；Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券乙張；KEF $1,000元現金券乙張以及第三屆香港運動及健康博覽門票兩張。

Wellness Oasis ＠ 海港城

日期：2023年10月12日至11月12日

時間：中午12時至晚上10時

地點：海港城港威商場二階 2340－2341號舖

Wellness Oasis工作坊詳情：按此查詢