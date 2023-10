SOGO Thankful Week回歸！感謝祭護膚／美妝優惠大合集！人氣精華套裝大減$4,000、55折入手皇牌彩妝套裝！

The History of Whoo天氣丹華炫重生眼霜套裝 $1,420(價值 $4,154)

The History of Whoo 天氣丹 光耀煥活緊顔滋養水乳套裝 $1,640(價值 $5,004)

每年SOGO感謝祭最值得入手的,不乏各大人氣品牌的護膚套裝,今年一如以往,女生們最愛的SK-II、The History of Whoo、Clarins、Kiehl's等品牌也推出超優惠價套裝,像是原價$5,004的The History of Whoo天氣丹光耀煥活緊顔滋養水乳套在感謝祭只售$1,640;而SK-II的神仙水套裝更平了差不多$2,000元,錢包又要大出血了!