SOGO Thankful Week回歸！感謝祭護膚／美妝優惠大合集！人氣精華套裝大減$4,000、55折入手皇牌彩妝套裝！

年尾購物節接踵而來，看看日曆，明天就是半年一度的SOGO感謝祭！是次感謝祭的首階段將於10月27日展開，分兩期至11月26日，臨近節日，又是入手超值套裝的好機會！編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚和美妝精選優惠，快快記下你的心水套裝，預備happy shopping！

SOGO感謝祭護膚品優惠：人氣SK-II、Clarins、Kiehl's、The History of Whoo！

每年SOGO感謝祭最值得入手的，不乏各大人氣品牌的護膚套裝，今年一如以往，女生們最愛的SK-II、The History of Whoo、Clarins、Kiehl's等品牌也推出超優惠價套裝，像是原價$5,004的The History of Whoo天氣丹光耀煥活緊顔滋養水乳套在感謝祭只售$1,640；而SK-II的神仙水套裝更平了差不多$2,000元，錢包又要大出血了！

SK-II 致臻護膚精華套裝 $1,520（價值 $2,164）

SK-II嫩膚潔淨面膜套裝 $3,590（價值 $5,485）

The History of Whoo 天氣丹 光耀煥活緊顔滋養水乳套裝 $1,640（價值 $5,004）

The History of Whoo天氣丹華炫重生眼霜套裝 $1,420（價值 $4,154）

Clarins抗污染透白防曬霜3支套裝 $1,110（價值 $1,911）

Clarins賦活明眸雙精華套裝 $1,680-1,700（價值 $3,209-3,229）

Caudalie葡萄籽保濕精華增量倍潤套裝 $920（價值 $1,627）

Caudalie皇后水養膚緊緻套裝 $760（價值 $1,505）

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