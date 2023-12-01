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01/12/2023

Dior聖誕夢幻樂園登陸維港：15米高聖誕樹、夢幻旋轉木馬！期間限定店DIY聖誕香薰掛飾、入手限量美妝品

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Text: Christy Yiu Photo: Dior

　　正式踏入12月，街上開始彌漫節日氣氛，到處也是聖誕燈飾裝置，光是拍照也拍得手軟，若佈置有品牌加乘，便更為吸引。今個節日，Dior把皇家杜樂麗花園的魔幻景色，帶到尖東海旁K11 Musea，以金光璀璨的閃爍之景，和大家預祝聖誕！

 

 

　　位於Victoria Dockside的Dior聖誕夢幻樂園靈感源自攝影師Benoît Delhomme拍攝，女神Anya Taylor-Joy演繹的Dior Beauty節日系列宣傳廣告以及Pietro Ruffo為Dior設計的節日圖騰，以華麗璀璨為題，邀請到訪者展開魔幻旅程。

 

 

　　聖誕樹高15米，細看可見樹上掛著了Dior幸運星和經典香薰瓶如Miss Dior、J’adore、Sauvage等圖騰；在旁還有以品牌禮盒、小飛馬、香薰元素的旋轉木馬，聖誕氣氛滿滿。

 

　　拍完照，不妨到位於K11 MUSEA中庭Opera Theatre的Dior聖誕期間限定店看看。限定店有著綴上了Pietro Ruffo這次為Dior所設計之圖騰的聖誕限量版美妝品或香氛；若是動手DIY，亦可在場參與Dior聖誕香薰掛飾工作坊，親手製作專屬的聖誕香薰掛飾，送人自用都適合。

 

 

Dior聖誕夢幻樂園

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside／K11 MUSEA地下Opera Theatre

日期：2023年11月25日至12月10日（聖誕樹及旋轉木馬至2024年1月1日）

時間：上午10時至晚上10時

 

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