聖誕派對前為肌膚急救！四季酒店Spa聯乘荷里活星級面部護理師：帶來4大皇牌Facial，《Barbie》導演都靠她！

近日，香港四季酒店水療中心就宣布和荷里活星級名人面部護理師Joanna Vargas聯乘，推出獨家皇牌面部療程，不知道Joanna Vargas是誰？不要緊，只要知道連荷里活演員兼《Barbie》導演Greta Gerwig也是她的長期客戶就可以了！

臨近年末，當然要為接踵而來的派對做好準備，在肌膚保養上下點工夫，想以最佳狀態示人，除了在家中勤力護膚，有空到美容院做療程也是不錯之選。近日，香港四季酒店水療中心就宣布和荷里活星級名人面部護理師Joanna Vargas聯乘，推出獨家皇牌面部療程，不知道Joanna Vargas是誰？不要緊，只要知道連荷里活演員兼《Barbie》導演Greta Gerwig也是她的長期客戶就可以了！

Joanna Vargas擁有「荷李活護膚女皇」的稱號，除了Greta Gerwig、金球獎得主Keri Russell、《紙牌屋》的Rachel Brosnahan也曾找她設計專屬的美容方案。Joanna Vargas以有效活性成分，輔以獨家護理手法為主要的護膚理念，配合非入侵性療程，務求達至最佳護理效果。

這次來到香港，Joanna Vargas將會帶來4大皇牌面部護理和療程，包括Triple crown 三重面部護理、Forever極緻射頻面部護理、Supernova尊貴面部護理和The Power Peel去角質面部護理療程。

Triple crown又被稱為Joanna Vargas的皇牌「紅地毯」療程，以獨家研發的美容儀器，一次為肌膚進行去角質、微電流及保濕面膜修復、緊致及提亮。當中微電流有助促進淋巴系統循環，以達至鎮靜修復的效果，適合任何年齡肌膚，逆齡抗老。

orever結合了射頻和熱能技術，以激發膠原蛋白的自我增生，達至即時緊膚功效，透過非入侵性臉部護理，同樣能做到醫美手術般的效果。如果更注重抗衰老，可考慮Supernova護理，採用酵素去角質，配合微電流療法，可消除面部浮腫，重現輪廓線條，適合長期疲勞的肌膚。

而The Power Peel則是去角質面部護理療程，專為改善暗沉、疲勞和膚色不均的肌膚而設，療程集合果酸護和LED光療等，增強鎮靜肌膚的水合作用，讓肌膚回復明亮光澤。

Triple crown三重面部護理／Forever極緻射頻面部護理／Supernova尊貴面部護理

1.5 小時：$4,600（星期一至星期四）｜$4,800（星期五至星期日）

2小時：$6,100（星期一至星期四）｜$6,400（星期五至星期日）

The Power Peel去角質面部護理療程

$6,540（星期一至星期日）

*建議每兩周進行 3–6–9 次美容療程。每次LED療程為1小時；需進行最少三次療程。

香港四季酒店水療中心

時間：早上10時至晚上11時

地址：中環金融街八號六樓

電話：3196 8900

預約：res.hongkong@fourseasons.com

網站：https://www.fourseasons.com/hongkong/spa/