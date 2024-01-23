韓韶禧、BLACKPINK Jisso親身演繹！Dior新年唇妝提案：全新傲姿唇膏、消委會5星鏡光誘惑唇膏，抹出完美紅唇！

每次談及唇妝，Dior的唇膏往往也是不少女生的首選，是「人手一支」的必備好物。新年伊始，Dior請來了亞太區品牌大使韓韶禧親身演繹全新Rouge Dior傲姿唇膏；同時品牌的Dior Addict鏡光誘惑唇膏早前亦獲消委會評為5星唇膏！即將踏入農曆新年，想要應節，便快快向女神們偷師，抹出完美紅唇！

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Rouge Dior傲姿唇膏：韓韶禧大愛的#999色調！

作為Dior的經典彩妝產品，Rouge Dior傲姿唇膏今年以全新配方和外殼登場。重新設計的傲姿唇膏外殼糅合高級訂製時尚細節，綴上「CD」字母標誌的銀環，以及銀色藤格紋圖騰，時尚型格。

新版的傲姿唇膏加入品牌獨有的紅牡丹萃取，可強化修復唇部肌膚，鎖緊水分；新配方同時添加3種花卉精油萃取，包括榴花、刺梨花和紅木槿，提升持妝、滋潤效果，配以絲絨和絲滑兩大妝效，一抹塗出完美櫻唇。

說到新年紅唇妝，首先推介#999 Velvet色調，這款鮮紅色調的創作靈感源自Dior先生的幸運數字9和99，用色大膽典雅，不失時尚現代感，一抹入魂，是品牌的經典紅色，早前Dior亞太區品牌大使韓韶禧來香港出席期間限定店開幕慶祝活動時，也表示最愛的色調就是它！

若擔心鮮紅色調太誇張，推介#777 Fahrenheit。在鮮紅中注入比例剛好的橙色，營造獨特的橙紅色調，雖冷艷，卻帶一絲溫暖，即使不是節日妝容，日常也能輕鬆駕馭。

查詢／購買：Dior

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