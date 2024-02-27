日本人氣美妝護膚品牌 SUQQU登陸香港：盤點9大皇牌產品！亮澤底妝三步曲、漸變立體胭脂、超有感按摩霜

這幾年，每次逛日本女生的Instagram，都總會出現SUQQU這個美妝品牌的身影，很難不「被燒到」，不過以往想入手SUQQU的產品，不是要找代購，便是要趁旅遊期間大掃特掃。近日，品牌便為大家帶來好消息：SUQQU首間香港專櫃將於3月登陸香港。

SUQQU取名自日文「すっくと立つ姿（直挺身姿）」，品牌強調強「美，不為與人比較，乃為實現自我。」的理念，以獨有的美容手法「顏筋按摩 」，由護膚開始，為每個人的肌膚添加光彩，塑造立體輪廓。品牌的粉底、眼影、胭脂，在日本也有著極高人氣。以下為大家盤點幾款SUQQU的人氣護膚和美妝品，預備開搶！

自然亮澤底妝三步曲

SUQQU的底妝產品主打亮澤和高遮瑕度，先以Treatment Serum Prime打底，妝前乳添加4款美容精油，在肌膚上形成滋潤薄膜，能防止乾燥缺水和出油，適合乾肌女生使用，減低脫妝問題。

粉底方面，The Foundation是品牌的皇牌產品之一，粉霜質感濃密，一抹貼密肌膚，妝感亮澤，香港專櫃共有15色選擇，相信也足以應該大多女生的需求；而The Liquid Foundation則用上品牌最柔滑的配方，塗抹後宛如被柔軟的光澤薄膜包覆，妝感自然水潤，添加13種日本產美容保濕成分更是護膚的好選擇。

定妝粉則有The Loose Powder，粉質透明細膩，柔滑輕盈不厚重，配以品牌的皇牌粉底，更能為妝容增添光澤和透明感。

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