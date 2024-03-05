潮濕回南天來襲！3護髮步驟告別毛躁頭髮：吹頭時留意兩件事！Dyson、ghd、Aveda護髮新品推介，養出亮麗秀髮

正式踏入回南天，這幾天的濕度高達90%以上！不但衣物難乾、牆身冒水，就連頭髮也因為潮濕變得愈來愈毛躁，想要維持基本的頭髮造型也甚有難道，毛躁頭髮可說是女生們在春天的最大煩惱之一，想頭髮在潮濕天氣下也輕鬆無負擔，便要學懂好好護髮！

#1 忌用熱水洗頭

女生們尤其喜歡泡熱水澡，不過若水溫過高，有機會過分打開毛鱗片，亦令頭皮容易乾燥，加重頭髮毛躁的情況。因此沐浴時水溫不宜過高，應以溫和的水溫洗髮便可。

#2 吹頭前以髮尾油保護髮絲

洗髮後，頭髮的毛鱗片會處於打開狀態，亦是使用護髮用品的最佳時機。想減低頭髮毛躁問題，建議每天洗髮後，在頭髮半乾之際塗上適量髮尾油，滋潤頭髮和補充養分，從而減輕頭髮毛躁問題。不過，在使用髮尾油時，要留意避免接觸頭皮，不然有機會造成毛囊堵塞，導致頭油問題。

#3 把握洗髮後黃金10分鐘！

相信不少人都一樣，洗完頭髮後也不會立即吹乾。在這樣的情況下，空氣會把頭髮中的濕氣帶走，導致髮絲中的水分不平均，造成毛躁的問題。因此大家可在洗髮後10分鐘內盡量完成吹乾步驟，鎖緊頭髮水分。

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