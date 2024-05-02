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02/05/2024

夏日專屬的繽紛色彩！3大春夏彩妝新系列：BOBBI BROWN聯乘藝術家玩設計、SUQQU日系糖果色、ARMANI beauty裸粉色超優雅

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　待雨季過去，便是正式準入夏天的日子。夏日風光明媚，妝容當然也要跟上步伐。來到春夏，彩妝品的設計也愈來愈繽紛，今天為大家帶來幾個彩妝品牌的最新系列，從色調到包裝設計，也充滿夏日色彩，看著已叫人心動！

 

BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal心綻系列

 

 

　　BOBBI BROWN最近推出的與藝術家 Kerri Rosenthal的聯乘系列，以繽紛鮮豔的色彩和美學風格融入彩妝品中，正中了編者的心。

 

　　這次聯乘系列帶來了限定眼影盤、光影粉和柔絲輕霧唇膏。眼影盤兩有4色和3色兩款設計，4色眼影包裝以Kerri的經典藝術作品「Beauty is Love」為靈感，4種的啡色調眼影質感順滑、容易搭配，一盤已足夠日常使用；而3色眼影盤則具備2種珠光及啞光質地，鮮豔色彩主提更適合特別場合使用。

 


BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal柔絲炫彩4色眼影 $570

 


BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal 3色眼影盤 $395

 

　　BOBBI BROWN的光影粉向來是品牌最受歡迎的皇牌產品之一，這次限定的美肌光影粉色調為人氣色調Rose Gold Glow，光影粉含高效閃爍、具珍珠成分的粉末，一抹即可提升光澤，打造立體輪廓；柔絲輕霧唇膏除了包裝設計精美，色調靈感同樣來自Kerri的標誌性色彩，兩款紅棕色調的唇膏尤其適合白皮女生，一抹上色。

 


BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal美肌光影粉 $515

 


BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal柔絲輕霧唇膏 $345

 

查詢／購買：BOBBI BROWN（推出日期：5月6日）

 

下一頁：SUQQU Touch Of Nectar夏日彩妝系列

 

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