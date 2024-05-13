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13/05/2024

夏日美甲2024：透心涼搭冰感藍色調、大熱手繪風蝴蝶結！清新可愛糖果色系，為夏天降溫！

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Text: Christy Yiu

　　雖然還未到7、8月的盛夏天，但天氣愈見炎熱，衣櫥早已換上夏季單品；看看指尖上的美甲款式，是否已心動想跟上季節步伐換成清新的夏日款式？除了夏日必備的糖果色系美甲，充滿涼快感的冰藍色系、金屬貓眼，以至可愛手繪風也是這個季節的必不可少的元素，以下為大家推介幾款夏日美甲款式，為夏天降溫！

 

夏日透心涼！百搭冰感藍色調美甲

 

　　冰感藍色能為夏日帶來清新涼意，看著也透心涼！喜歡低調設計，可以單色的冰藍色作底層，塗上深淺漸變的藍色，知性優雅；想增添玩味感，不妨綴飾閃亮元素，加以貓眼、線條、花朵等設計，散發獨特個性，顯白又百搭。

 

 

 

 
 
 
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