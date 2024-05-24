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24/05/2024

NARS官網限時優惠！半價收皇牌四色眼影組合、限量版Powermatte唇膏！8折入手人氣原生光粉底液、粉餅

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　對女生們來說，美妝品就像一個無底深潭，永遠沒有買夠的一天，所以作為小資女，當然要買得精明。今天為大家帶來好消息：美妝品牌NARS將會一連幾天推出限時優惠，除了有8折優惠碼，更有限量精選產品低至5折！

 

 

　　優惠將於5月27日展開，至6月5日，除了新產品、優惠產品及套裝，只要輸入優惠碼「FRIENDS」，即可享8折優惠，若平日用開NARS的粉底液和蜜粉，便要趁這次機會好好囤貨！

 


Light Reflecting原生光亮肌粉底液 $470
購買點

 


Light Reflecting原生光蜜粉餅 $370
購買點

 

　　除了8折優惠碼，NARS的官網還推出5折產品優惠區，包括人氣產品Laguna四色眼影組合、Orgasm Four Play Blush Quad四色胭脂組合、Orgasm迷你彩妝組合等等，當中以Mini Orgasm Blush & Lip Duo迷你唇頰套裝最為吸收，只需$120即可入手，絕對是超值！

 


Laguna四色眼影組合 優惠價$220

 


Orgasm Four Play Blush Quad四色胭脂組合 優惠價$225

 


Mini Orgasm Blush & Lip Duo 優惠價$120

 


Orgasm迷你彩妝組合 優惠價$130

 


純白限量版Powermatte玩魅啞緻唇膏 優惠價$140

 

優惠期：2024年5月27日至2024年6月5日

優惠連結：https://www.narscosmetics.com.hk/zh/last-chance

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