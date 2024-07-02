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02/07/2024

告別暗沉色斑肌！夏日美白好物推薦：mtm labo藥白修護系列、RMK高效亮肌精華、OLEHENRIKSEN亮澤面霜

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　猛烈太陽宛如夏日的大敵人，不論男女或是否愛美一族，肌膚在曬後所出現的不均、色斑或暗沉狀況也甚惱人，這時候具備美白功效的護膚品便尤其重要！今天編輯部為大家推薦幾款本季的美白好物，好讓大家在夏日也保持亮透嬰兒肌！

 

#1 mtm labo藥白修護系列

 

　　mtm labo的產品成分中性溫和，加上custom-blended量膚定制的概念，是我在肌膚不穩定時期愛用的品牌之一。

 

 

　　來到夏日，當然少不了品牌的皇牌custom-blended re-white formulas藥白系列，以傳明酸和神經醯胺3型為兩大主要成分，前者能截擊黑色素，改善偏黃暗沉、膚色不均等問題；後者亦是大家常聽到的Ceramide 3，能深層補水，恢復肌膚屏障功能。從精華、面霜到面膜，系列均獲日本「醫藥部外品」認證，是這個夏天的首推美白好物。

 

custom-blended re-white essence $1,620/26mL

custom-blended re-white cream $870/30g

custom-blended re-white mask $1,070/61g

 

查詢／購買：mtm labo

 

#2 RMK高效亮肌精華

 

　　除了美妝品，我會說RMK的護膚系列是品牌的Hidden Gems。RMK高效亮肌精華主打易吸收兼質地柔滑，精華含植物萃取亮白有效成分，像是洋甘菊、甘草、啤梨酵素和鼠尾草精華，針對暗沉肌膚、抑制黑色素形成，同時提供抗氧化和消炎功效，提升肌膚光澤感。

 

 

　　精華質感輕盈無重，早上使用能喚醒肌膚和減輕乾燥感；加上草本香氣，甚具儀式感，能作為Everyday Essence使用。

 

RMK Intensive Brightening Essence 高效亮肌精華 $560／30ml

 

查詢／購買：RMK

 

#3 OLEHENRIKSEN 「蕉」氣瞬效亮澤面霜+

 

　　「北歐式護膚」是近年大熱的美容關鍵詞。來自丹麥的OLEHENRIKSEN由同名的荷里活星級護膚大師Ole Henriksen主理，品牌主張使用天然植物成分以及零殘忍的概念，高效低敏。近日，OLEHENRIKSEN再為Truth系列增添新成員 -- 「蕉」氣瞬效亮澤面霜+。

 

 

　　面霜名字來的有趣，皆因成分富含黃金維C和香蕉亮采粒子，加上透明質酸和聚麩胺酸，以及北歐雲莓籽油，能即時滋養肌膚、補水同時調理肌膚，讓皮膚呈現通透感，瞬間提亮。面霜質感清爽易吸收，夏季使用也零負擔！

 

OLEHENRIKSEN 「蕉」氣瞬效亮澤面霜+ $420

 

查詢／購買：Sephora

 

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