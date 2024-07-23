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23/07/2024

夏日要做好肌膚補濕！Dior玫瑰花蜜化妝水、The Whoo秘貼修護精華、Givenchy水漾活源面膜，一場貴婦級的護膚體驗！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自炎夏天到來，每天過著滿頭大汗的日子，除了使人心情煩躁，肌膚狀況也變得不穩定，容易缺水出油。雖說夏日護膚以清爽為佳，但補濕方面絕不能馬虎。今期編輯部為大家精選了幾款夏日必備的補水護膚好物，從精華到面膜，來一場貴婦級的護膚體驗吧！

 

#1 Dior玫瑰花蜜活顏再生化妝水

 

 

　　主打科研護膚的Dior，本月再為皇牌玫瑰花蜜護膚系列增添新成員。玫瑰花蜜活顏再生化妝水是品牌第一款強效保濕滋養的化妝水，配方靈感源自格蘭玫瑰的水分循環機制，糅合玫瑰精華、格蘭玫瑰嫩枝凝露以及玫瑰胜肽™等，改善膚質同時促進整體水分循環，減少水分流失。

 


Dior玫瑰花蜜活顏再生化妝水 $1,290／150ml

 

　　這瓶化妝水的獨特之處在於其轉化質感，一半是乳液，而另一半是水狀，上面後清爽不黏膩，同時提供深層保濕和豐腴營養，除了為肌膚補水，亦能加強肌膚屏障。

 

查詢／購買：Dior Beauty

 

#2 The Whoo秘貼循環修護肌底精華

 

 

　　若喜歡質感更輕盈的精華，推介同樣是新推出的The Whoo秘貼循環修護肌底精華。作為新升級秘貼系列的新成員，精華在改善皮膚氣血循環的解鬱丸配方上增加了NAD Power24™及以從膠體燕麥萃取研發出的Repair Active™，前者有高效延緩肌膚衰老、提升肌膚水分和抗氧化等作用，後者則能舒緩肌膚、呵護受損屏障。

 


THE WHOO 秘貼循環修護肌底精華 $590／90ml

 

　　精華為水凝膠質地，柔軟具水分感，能作為護膚第一步，增強後續護膚品的吸收；如平日起床有面部浮腫問題，建議可加入日間護膚程序，舒緩浮腫感！

 

查詢／購買：The Whoo

 

#3 Givenchy水漾活源面膜

 

 

　　要深層滋潤肌膚，閒時敷面膜是指定動作。Givenchy近月推出全新Skin Ressource水漾活源面膜，主打重點修復肌膚損害，舒壓保濕，是壓力肌的好夥伴。面膜含97%天然成分配方，當中添加了蘆薈苔蘚萃取，提高保濕水潤功效；配以永生菊植物複合物®，在肌膚底層抓緊水分，能减少肌膚水分流失。

 


Givenchy水漾活源面膜 $550/50ml

 

　　面膜乳霜呈啫喱凝膠狀，質地清新輕盈，加上淡淡香調，讓人感到份外舒適。除了用作晚間深層保濕，亦可在早上妝前使用：只需潔淨肌膚後，塗抹薄薄一層面膜，靜置15分鐘後擦拭多餘乳霜，後續妝容更貼服，又不易脫妝！

 

查詢／購買：Givenchy

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