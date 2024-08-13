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13/08/2024

8月美妝新品：TOM FORD柔焦霧面定妝粉、NARS Explicit緞光唇膏、Benefit控油毛孔細緻霜，炎夏持久不脫妝！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

 

　　編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

#1 TOM FORD柔焦霧面定妝粉

 

 

　　TOM FORD ARCHITECTURE系列主打提升臉部輪廓，讓妝容更個獨特個性美。踏入8月，系列加入全新成員Soft Matte Blurring Powder柔焦霧面定妝粉，定妝粉採用球形粉末質地，除了有效安撫肌膚，更有助控制油光，半透明的粉末帶出濾鏡般的啞光妝效。

 


TOM FORD Soft Matte Blurring Powder柔焦霧面定妝粉 $705

 

　　定妝粉配方含透明質酸，質感輕如無物，一抹貼肌，能助控制油光，打造精緻亮麗妝容，尤其適合夏日追求素肌感妝效的女生，透氣柔嫩。

 

查詢／購買：TOM FORD

 

#2 NARS Explicit 赤吻緞光唇膏系列

 

 

　　今年踏入30周年的美妝品牌NARS，近日迎來全新Explicit赤吻緞光唇膏系列，以高質感緞光面質地，帶來持久、舒適、不脫妝的濃郁色調。

 


Nars Explicit Lipstick 赤吻緞光唇膏 $330

 

　　唇膏共28款色調，使用全新子彈型設計，手感不俗、更易控制塗抹範圍；配方含Luxe Comfort Complex 奢華滋養複合物、玫瑰果籽油和透明質酸，質感輕盈無重，滋潤不卡色，加上Color Sculpt Technology 色彩塑形技術，上唇飽滿貼服又顯色。推介802號NO SHAME色調，中性的杏棕色，不論黃皮白皮肌膚也能輕鬆駕馭，低調卻迷人。

 

查詢／購買：NARS

 

#3 Benefit The POREfessional柔霧控油毛孔細緻霜

 

 

　　夏季肌膚容易出油，一支控油的底霜尤其重要。說到要控油收毛孔，Benefit The POREfessional系列絕不能少。

 


Benefit The POREfessional柔霧控油毛孔細緻霜 $320

 

　　品牌今夏推出全新The POREfessional柔霧控油毛孔細緻霜，配方含維他命B3以及玫瑰果萃取成分，協調肌膚水油平衡；底霜質感較皇牌毛孔細緻霜來得輕薄，除了可柔化毛孔，亦能即時吸收面部多餘油脂，具8小時控油持妝效果，清爽無油光，是今夏必備的底妝好物。

 

查詢／購買：Benefit

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