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20/08/2024

SUQQU秋季彩妝系列：帶來全新漸變雙⾊胭脂、限定眼影盤！化妝師公開5大化妝技巧，輕鬆打造柔和日系妝容

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　過了立秋，總感覺天氣變得稍為涼快，像是為即將到來的秋天作預告。四季更替之時，面上妝容也得隨之跟上步伐。最近，適逢推出限定秋季彩妝系列，日本美妝品牌SUQQU邀來了專業化妝師中水康博，向大家分享5個流行化妝技巧，想學懂柔和日系妝容？一起來偷師吧！

 

 

　　SUQQU本季的限定彩妝系列以⽇本傳統美學概念「雅」為主題，寓意優雅、洗練的審美意識，帶來全新眼影、唇膏，以及全新晶采韻妍胭脂，散發濃濃秋意。

 

 

　　先來看看是次的新版胭脂，獨特之處在於漸變雙⾊設計，兩種⾊彩均勻混合，呈現出順滑的⾊彩過渡；胭脂採⽤能夠快速延展的細膩粉體和「OIL LESS」配⽅，油分含量減少40%，讓妝感更為紅潤，具日系空氣感。

 


SUQQU晶采韻妍胭脂（共6色） $420

 

　　推介01色號「淡⾳ AWAOTO」，以柔和粉⾊胭脂搭配⾼光，一抹營造乾淨清純的印象，加上是深、淺粉⾊的同⾊系漸變， 十分適合⽇常妝容；至於101「⽻風 UFUU」則為限定⾊，使用淡雅柔和的奶米⾊胭脂搭配清透藍⾊⾼光，為雙頰添上一絲透明感，柔和亮麗。

 


左：01 淡⾳ AWAOTO
右：101 ⽻風 UFUU

 

　　眼影方面，晶采盈緻眼彩盤這次共推出兩款限定⾊：140「雅空 MIYABIZORA」以及141「狭間空 HAZAMAZORA」。前者以雅致紅和⼩麥棕為主色調，宛如天空的朝霞和晚霞；後者則是黃昏時分的漸變紫粉⾊，沉穩不失華麗。

 


晶采盈緻眼彩盤 $500

 

　　除了胭脂眼影，唇膏同樣趁這次機會推出新色。晶采潤艷唇膏的全色3款色號有時尚奶棕⾊「潤茶 URUMICHA」、成熟紅棕⾊「秋溶 AKIDOKE」以及偏藍調的冰粉⾊「透秋櫻 SUKEKOSUMOSU」；帶霧光妝感的晶采柔艷唇釉則有玫瑰紅色「美躑躅-BITSUTSUJI」、秋冬酒紅氛圍的「紅飾-BENIKAZARI」和雅致黃棕⾊調的「琥珀空-KOHAKUZORA」。

 


SUQQU晶采潤艷唇膏 $390（專⽤唇膏殼：$40）


SUQQU晶采柔艷唇釉（霧光） $370

 

　　日本化妝師分享5大流行化妝技巧！

 

 

1.    當使用含有漸變色彩的眼彩盤和胭脂，建議取粉時向同一方向掃，輕柔上色，可粉粒在皮膚上分佈得更均勻。

2.    眼影色彩講求連貫性和平衡感，因此建議使用眼彩盤中的點綴色（左上角）或 打底色（右上角），填補眼窩、眼角、臥蠶至下眼尾之間的空隙，連接所有色彩，避免出現「斷開」的情況。

3.    若想提升明亮度和整體妝感，建議使用包含高光色的胭脂如「陽照 HARUTERASHI」及「透重 SUKEKASANE」。

4.    如想塑造具時尚感的胭脂妝容，可以由顴骨上方起，向眼下斜向塗抹。想塑造甜美的胭脂妝容，則可以由眼睛下方，小範圍地向下掃（保持同一方向疊加塗抹）。

5.    如日常唇峰較明顯，可將唇膏稍微塗出唇峰界線，然後用手指輕輕在唇邊位置將唇膏印開至模糊，令妝容更柔和。

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