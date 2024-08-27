Le Labo城市限定系列回歸！新成員是「芫茜香水」？一年一度限定，入手人氣東京、上海、柏林香調！

一座城市，除了獨特的風景人情，還有只屬於它的氣味。走遍世界各地，總有一個地方，能讓你著迷，迷得想要把它的氣味帶回家。

香氛品牌Le Labo的City Exclusive城市限定系列，以向世界各地的城市致敬為靈感，調製出專屬這座城市的香氣。說明了是專屬，City Exclusive的香氛不設網上訂購、不設郵寄，只能在所屬城市找到。但每年的9月卻是例外──只此一次，能在全球買到其他城市的限定香氛。

每年在City Exclusive回歸之際，Le Labo會順勢推出新的城市香水，2019年時，品牌選址香港，推出了香港限定的Bigarade 18香水。來到2024年，這次的新加入的成員便是墨西哥城，取名為Coriandre 39。

有留意品牌理念的話，應該也知道Le Labo為香水命名的公式是「主要香材+所有香材數目」（除了為AnOther Magazine特別調配的Another 13），而這次的Coriandre 39，顧名思義，就是芫茜的香氣。

以芫茜作香水，到底是怎樣的概念？根據品牌的Scent Note，香水前調為酸橙和芫茜，帶點辛辣感，隨之而來的是綠色花草香氣，最後以麝香作結，讓人感覺置身於森林中沐浴，寂靜中傳來靈動的鳥鳴聲。編者實試後，認為香水的「芫茜」味不如想像般濃烈，反之充滿清新草香，宛如為炎夏天的悶熱帶來一絲爽朗感，正適合這個季節。

連同Coriandre 39，共17款的City Exclusive系列將於9月能在香港買到，像是去年推出的上海Myrrhe 55，有著讓人沉迷的沒藥和沉香調配搭；來自東京的Gaiac 10則以癒創木為基調，環繞麝香、雪松和乳香，療癒沉實，是品牌的人氣香調之一。

想率先體驗Le Labo City Exclusive系列，即日起至9月30日，可到品牌實驗室，購入單支Discovery試用裝，或是精選的Discovery Set，內含Cedrat 37（柏林）、Gaiac 10（東京）、Coriandre 39（墨西哥城）、Tabac 28（邁阿密）以及Vanille 44（巴黎）。

至於共17款的正裝City Exclusive淡香水，即由9月1日起至9月30日，世界各地的香水實驗室、指定專櫃以及官方網站發售。

查詢／購買：Le Labo