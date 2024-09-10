秋季乾燥底妝對策！來自ARMANI、RMK、KANEBO的滋潤型粉底推介，持久潤澤不脫妝！

秋風起，空氣開始變得乾燥，除了基礎護膚品，底妝也是時候換季，才能在秋冬天保持滋潤亮澤。初秋之際，各款新粉底陸續開始亮相，今天編輯部為大家捎來幾款滋潤型的粉底，不論是乾肌女生，還是混合性膚質，也能一抹造到理想效果！

ARMANI beauty極致再生雙效精華粉底液

在眾多專櫃品牌中，ARMANI的粉底向來也是編輯的Top3。除了大熱的Power Fabric系列，ARMANI今秋再為其粉底家族增添新成員：CREMA NERA極致再生雙效精華粉底液。

這支精華粉底液來自品牌的奢華極致再生系列，配方含84%皇牌專利成份非洲再生植物精華複合物 ReviscentalisTM，配合甘露糖、透明質酸等所組成的抗老精華。妝效方面，粉底液配方含紫色提亮複合物，具即時提亮及均勻膚色效果，亦有助抗氧化，適合膚色偏暗啞的輕熟肌。

說明富含精華成分，粉底液質感自然是滋潤型，透薄又易推；加上品牌獨有的輕油包水技術，上面後舒適輕盈，底妝持久貼服不黏膩，上妝同時養膚，絕對是一舉兩得！

查詢／購買：ARMANI Beauty

RMK水光緊緻粉底霜





相比一般粉底液，質感較厚身的粉底霜成分更為保濕，適合秋天乾燥日子使用。RMK今秋推出全新的水光緊緻粉底霜，打破了傳統粉底霜印象，以零厚重感，鎖水同時締造亮麗妝容。

粉底霜採用融合保濕成分的水光配方，結合高亮度美肌油與透亮粉末，油分膜如第二層肌膚般包裹面頰，賦予妝容透明感，同時能防止日間的肌膚乾燥問題。粉底霜質感水潤輕盈，上手時不帶厚重感，推開可感受到美肌油隨體溫而軟化，妝感水潤，同時不失原生肌膚質感。

查詢／購買：RMK

KANEBO原生活力精華粉底霜

另一邊廂，KANEBO的Lively Skin Wear原生活力精華粉底霜今秋同樣推出新版，粉底霜主打如原生肌膚般的持久光澤和質感，新版則迎合亞洲人膚色，迎來粉底色調配方。

粉底霜配合活力美肌技術Lively Skin Technology，能增強原生肌膚的持久光澤和質感；由透明啫喱包裹著的「保濕精華複合物」則有效鎖住水分，提供長達12小時的保濕效果。粉底霜配方具滋養成分，除了配合妝前底霜、遮瑕膏和定妝碎粉，亦可單獨使用，使妝感更自然無瑕。

查詢／購買：KANEBO