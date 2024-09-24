轉季乾燥對策！滋潤缺水嘴唇和雙手：Clarins護唇膏、GOD DAG LAB純素潤手霜、M19Minus膠囊護手油

空氣傳來絲絲微風，彷彿宣告正式踏入秋天。轉季天氣涼爽，心情自然變好，但隨之而來的，是肌膚開始進入乾燥缺水的狀態，除了面部，嘴唇和雙手也是轉季的重災區。今期，編輯部為大家搜羅了唇部和手部護理的新品，應對轉季乾燥肌！

#1 Clarins凝亮護唇膏

Clarins的凝亮護唇油一支多效，向來也是其皇牌產品。今季品牌把護唇油變奏成唇膏版，推出全新凝亮護唇膏，結合鮮明色彩、自然光澤，以及護唇油般的滋潤舒適感。

護唇膏含96%天然成分，當中注入了護唇油的3重植物護理油，包括榛子油、有機荷荷巴油以及有機玫瑰果油，提供長效保濕，亦可調節唇部水油失衡問題，有效深層滋潤以及撫平唇部乾紋。新上市的護唇膏共有4色，除了單塗亦可打底，增加雙唇飽滿豐盈感；若嘴唇乾裂，可以01 Pale Pink色作夜間唇膜，臨睡前薄薄塗一層，第二天立即見效！

查詢／購買：Clarins

#2 LANEIGE 睡眠唇膜

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說到唇部護理，怎能不提LANEIGE的皇牌「睡眠唇膜」。品牌早前正式登陸Sephora門市，推出Sephora限定口味的睡眠唇膜，讓用家們再多幾個選擇。

睡眠唇膜含Berry Fruit Complex 8大莓果精華、維他命C椰子油及乳木果油等成分，強效抗氧同時補濕鎖水；豐厚的質感適合晚上使用，鎖住唇部水分。Sephora限定版本包括Watermelon、Gummy Bear、Vanilla、Sweet Candy等，均散發淡淡的香氣，讓你甜蜜進入夢鄉！

查詢／購買：Sephora

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