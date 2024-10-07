在轉季之際，好好呵護肌膚！111SKIN醫美級冷凍療法系列、Caudalie緊緻肌底眼霜、TATCHA皇牌紫米面霜

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 111SKIN冷凍療法Cryo系列

由整容醫生Dr. Yannis Alexandrides創辦的醫學美容品牌111SKIN，近日把其皇牌系列Cryo Collection帶到Joyce Beauty，以冷凍療法概念，向受暗啞肌困擾的大家提供另類Skincare方式。

系列中最新推出的Cryo Revitalising Moisturiser，在配方中加入保濕性聚谷氨酸及11種透明質酸，配NAC Y2™複合物合，一支齊集保濕、修復和紓緩鎮靜功能，有效減淡浮腫，同時維持肌處彈性；而Cryo De-Puffing Eye Mask則在眼膜注入海藻、維他命E和強效胜肽複合物，主要針對淡化浮腫和黑眼圈，是約會派對前的急救好物。提提大家，使用Cryo系列前，可把產品儲存在雪櫃後使用，可使冷凍療程更顯著！

查詢／購買：Joyce Beauty

#2 Caudalie提昇緊緻肌底眼霜

Caudalie的Resveratrol-Lift白藜蘆醇提昇緊緻系列，以穩定白藜蘆醇和天然純素膠原蛋白聞名，情膚性較一般A醇產品高，加上低敏配方，自推出便成為了品牌皇牌之一。

踏入初秋，Resveratrol-Lift系列亦迎來了新成員 ──提昇緊緻肌底眼霜。眼霜配方達97%天然純素成分，配方糅合了純素膠原I和濃度高達500ppm的專利成分葡萄藤白藜蘆醇等，有效強化眼周肌膚；啫喱狀的眼霜質感輕盈，配以冰感按摩頭，適合每天早上起床後使用，上妝前快速擊退浮腫，回復雙眸神采！

查詢／購買：Caudalie

#3 TATCHA兩大皇牌面霜

季節轉換之際，是時候入手一瓶保濕滋潤的面霜，以水潤肌迎接秋日。說到面霜，不得不提TATCHA的兩大皇牌，The Dewy Skin Cream煥麗柔膚面霜和The Water Cream毛孔細緻水潤補濕霜。

兩款面霜同樣主打3倍即時保濕，圓罐設計仿效了日本茶造型，配以蓋子上的小金勺，別具儀式感。The Dewy Skin Cream質感豐盈滋潤，糅合透明質酸、紅海藻、和超級食物濃縮萃取物Hadasei-3™，保濕同時豐盈肌膚，配合富含花青素的日本紫米，大大提升抗氧化成效，有效防止皮膚老化。

而The Water Cream則偏為輕盈，在配方添加了BHA替代物和野玫瑰，可平滑毛孔，達至水油平衡的效果，淨化肌膚，是油肌女手在轉季的必備好物。

查詢／購買：TATCHA