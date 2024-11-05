Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

05/11/2024

聖誕節來了！從美妝到護膚，以Aesop、EVOLCARE和NARS的節日系列，好好寵一下自己！

#NARS #Evolcare #節日系列 #Aesop #Editor’s Pick #Makeup #christmas2024 #Skincare #gifts #聖誕禮物2024 #聖誕節2024 #美妝 #聖誕節禮物 #聖誕節 #護膚 #Editors Pick #Makeup Trends #Skin & Body Care
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　步入年末，雖然天氣不像預期般秋涼，但節日氣氛永遠從不會缺席。來到每年一度的聖誕節，今期編者為大家挑選了幾個美妝護膚品牌的節日系列，從美妝、香氛到護膚一應俱全，是時候放慢腳步，好好寵一下自己。

 

#1 Aesop季節性護理禮盒

 

 

　　男女也愛的Aesop，今年同樣推出季節性禮盒。禮盒以電影為主題，靈感源自經典荷里活電影，配以復古元素禮盒，光是包裝設計已大大取勝。3款禮盒分別為Screen1、Screen2和Screen3，Screen1為芳香四件組，內含賦活芳香手部清潔露、賦活芳香護手霜、俄勞斯芳香室內噴霧和天竺葵身體潔膚露，適合家中待客，注入感官愉悅享受。

 

Screen1 $840

 

　　Screen2是天竺葵活力三部曲禮盒，內有天竺葵身體潔膚露、天竺葵身體去角質露和天竺葵身體乳霜，讓你以奢華沐浴體驗，踢走身體疲憊。而Screen3則是極具人氣的手部及身體護理三重奏，有賦活芳香手部清潔露、厄勒俄斯芳香護手霜和天竺葵身體潔膚露，有效呵護乾燥肌，是浴室必備的好物。

 

Screen2 $815

 

Screen3 $625

 

購買／查詢：Aesop

 

#2 EVOLCARE Gift the Joy聖誕系列

 

　　想要美美的過聖誕，護膚品當然要選得好。源自瑞士研發配方的純淨美容品牌EVOLCARE，產品採用 100%天然活性和無害成分製成，加上其獨立劑量的產品方便易用，絕對是假日出遊的隨身好物。

 

　　想要促進肌膚修復，推介特效急救保濕套裝，內有採用EVOLCARE Complex（假絲酵母、紅茶菌及白睡蓮）的Detox紅茶酵母精華水，能清除細胞老廢物質，同時加速細胞與肌膚再生，為肌膚排毒，搭配BIO Repair睡蓮修復滋潤面膜，則可加強保濕功效和幫助肌膚重建保護屏障，十分適合派對後急救肌膚！

 

保濕潔淨套裝 $260

 

　　轉季肌膚容易變得乾燥，在天氣較冷的月份，做好保濕潔淨就最為重要。保濕潔淨套裝內有Milky Way玫瑰果油潔面乳，配方加入了脂肪酸和維他命，有抗炎和再生功效，亦可預防冬季潔膚後常見的緊繃和乾燥感。建議配搭套裝內的Cotton Cloud竹纖天鵝絨環保卸妝棉使用，能雙重減低對肌膚刺激，呵護肌膚。

 

特效急救保濕套裝 $610

 

購買／查詢：EVOLCARE

 

#3 NARS‘24 KARAT節日限量版彩妝

 

 

　　NARS的妝品既親膚又顯色，向來也包辦了編者的梳妝台。今年品牌推出‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列，以一系列的金色美妝品，讓妝容散發節光芒！

 

　　節日限量版的Pure Luxury Light Reflecting™原生光頰彩眼影組合糅合全新香檳色、古銅色與粉紅色調，從珠光到啞緻、提亮色也一一齊備。眼影組合添加獨有的 Light Reflecting™ 配方，粉質細膩，持妝8小時，輕鬆打造不同妝效！

 

Pure Luxury Light Reflecting™原生光頰彩眼影組合 $520

 

　　同樣是節日限量版的，還有Gold Dust Light Reflecting™原生光蜜粉餅，在品牌的人氣蜜粉餅中加入香檳金色調，蜜粉餅粉末幼細，上面後更具光澤感，一抹盡顯節日氣氛，相信會是本季大熱Item！

 

Gold Dust Light Reflecting™原生光蜜粉餅 $370

 

購買／查詢：NARS

 

【你點睇？】美國總統大選在即，你認為誰將最終當選？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#NARS #Evolcare #節日系列 #Aesop #Editor’s Pick #Makeup #christmas2024 #Skincare #gifts #聖誕禮物2024 #聖誕節2024 #美妝 #聖誕節禮物 #聖誕節 #護膚 #Editors Pick #Makeup Trends #Skin & Body Care
More on Beauty

版主留言

Beauty Columnists
More
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk