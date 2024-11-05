聖誕節來了！從美妝到護膚，以Aesop、EVOLCARE和NARS的節日系列，好好寵一下自己！

步入年末，雖然天氣不像預期般秋涼，但節日氣氛永遠從不會缺席。來到每年一度的聖誕節，今期編者為大家挑選了幾個美妝護膚品牌的節日系列，從美妝、香氛到護膚一應俱全，是時候放慢腳步，好好寵一下自己。

#1 Aesop季節性護理禮盒

男女也愛的Aesop，今年同樣推出季節性禮盒。禮盒以電影為主題，靈感源自經典荷里活電影，配以復古元素禮盒，光是包裝設計已大大取勝。3款禮盒分別為Screen1、Screen2和Screen3，Screen1為芳香四件組，內含賦活芳香手部清潔露、賦活芳香護手霜、俄勞斯芳香室內噴霧和天竺葵身體潔膚露，適合家中待客，注入感官愉悅享受。

Screen2是天竺葵活力三部曲禮盒，內有天竺葵身體潔膚露、天竺葵身體去角質露和天竺葵身體乳霜，讓你以奢華沐浴體驗，踢走身體疲憊。而Screen3則是極具人氣的手部及身體護理三重奏，有賦活芳香手部清潔露、厄勒俄斯芳香護手霜和天竺葵身體潔膚露，有效呵護乾燥肌，是浴室必備的好物。

購買／查詢：Aesop

#2 EVOLCARE Gift the Joy聖誕系列

想要美美的過聖誕，護膚品當然要選得好。源自瑞士研發配方的純淨美容品牌EVOLCARE，產品採用 100%天然活性和無害成分製成，加上其獨立劑量的產品方便易用，絕對是假日出遊的隨身好物。

想要促進肌膚修復，推介特效急救保濕套裝，內有採用EVOLCARE Complex（假絲酵母、紅茶菌及白睡蓮）的Detox紅茶酵母精華水，能清除細胞老廢物質，同時加速細胞與肌膚再生，為肌膚排毒，搭配BIO Repair睡蓮修復滋潤面膜，則可加強保濕功效和幫助肌膚重建保護屏障，十分適合派對後急救肌膚！

轉季肌膚容易變得乾燥，在天氣較冷的月份，做好保濕潔淨就最為重要。保濕潔淨套裝內有Milky Way玫瑰果油潔面乳，配方加入了脂肪酸和維他命，有抗炎和再生功效，亦可預防冬季潔膚後常見的緊繃和乾燥感。建議配搭套裝內的Cotton Cloud竹纖天鵝絨環保卸妝棉使用，能雙重減低對肌膚刺激，呵護肌膚。

購買／查詢：EVOLCARE

#3 NARS‘24 KARAT節日限量版彩妝

NARS的妝品既親膚又顯色，向來也包辦了編者的梳妝台。今年品牌推出‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列，以一系列的金色美妝品，讓妝容散發節光芒！

節日限量版的Pure Luxury Light Reflecting™原生光頰彩眼影組合糅合全新香檳色、古銅色與粉紅色調，從珠光到啞緻、提亮色也一一齊備。眼影組合添加獨有的 Light Reflecting™ 配方，粉質細膩，持妝8小時，輕鬆打造不同妝效！

同樣是節日限量版的，還有Gold Dust Light Reflecting™原生光蜜粉餅，在品牌的人氣蜜粉餅中加入香檳金色調，蜜粉餅粉末幼細，上面後更具光澤感，一抹盡顯節日氣氛，相信會是本季大熱Item！

購買／查詢：NARS