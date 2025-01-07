蛇年限定彩妝系列：Guerlain限量寶石唇膏、Givenchy新春高訂四色蜜粉、Laura Mercier極致潤色胭脂，靚住過新年！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Guerlain

限量寶石唇膏、金鑽修顏氣墊粉盒

Guerlain早於上月已推出以蛇年為主題的限定彩妝系列，當中包括限量版Rouge G寶石唇膏和Parure Gold Cushion金鑽修顏氣墊粉盒，讓美妝迷們「紅」著過節。

一如以往，品牌為ROUGE G寶石唇膏系列帶來了全新限定色號：N°669 Mystic Red秘豔魅紅，如絲絨般的棕紅色調，比新年的大紅色來得更低調易配搭。唇膏含89% 護膚成分，質感絲滑柔順，乾皮嘴也適用。這亦是ROUGE G寶石唇膏系列首次以大理石混色色彩設計，利用深淺紅色色調的強烈對比，突顯如蛇紋般的紋理；唇膏盒方面則以獨特的紅色與金色布料交織著多變的紋理圖案，相信從包裝到唇芯，也滿足了外貌協會們的心。

至於經典的Parure Gold Cushion金鑽修顏氣墊粉盒，配於加入24K金成分，配以珍貴護膚成分，妝感明亮啞緻，上妝同時養膚。限量版粉底為00N 色調，粉盒採用了艷麗紅色元素，綴飾奢華金線刺繡，如靈蛇般奪目誘惑，質感滿分。

查詢／購買：Guerlain

#2 Givenchy

新春高訂四色蜜粉、稜鏡柔光氣墊粉底、禁忌絲滑啞亮唇膏

另一邊廂，Givenchy的新春限量版糅合了蛇麟圖騰和高貴金屬感。人氣高級訂製稜鏡四色蜜粉、稜鏡柔光氣墊粉底和高訂禁忌絲滑啞亮唇膏均換上了神秘黑蟒蛇壓紋圖案，飾以金色點綴，配上絎縫手袋設計元素，詮釋蛇的神秘高雅形象。

Givenchy的四色蜜粉主打結合四種不同色調粉末，以增強肌膚光澤。當中以N1色號最受歡迎，結合了紫色和綠色調粉末，提亮褪紅；粉質輕盈細滑，妝感自然不厚重，啞緻不失光澤感。至於稜鏡柔光氣墊粉底則結合24小時光澤、保濕和持妝效果，質地輕盈滋潤，是冬日乾肌的必備好物。

而高訂禁忌絲滑啞亮唇膏則在本季首次飾上蛇皮圖案，全新限定色號No.331為偏紅的棕色調，配方富含植物油，加上半啞光的絲滑觸感，一抹為妝容增添活力氣息，新春唇妝就靠它！

查詢／購買：Givenchy

#3 Laura Mercier

皇牌柔光透明蜜粉、極致潤色胭脂

Laura Mercier也迎來2025佳節系列，皇牌柔光透明蜜粉和極致潤色胭脂均以全新設計登場，在亮紅色外殼上綴以牡丹花卉，寓意將幸運與愛隨身帶著走。

Laura Mercier的蜜粉有多好用，相信也不用多說！蜜粉粉質細滑，質感輕透，有效淡化隱瑕疵與粗大毛孔，加上高效控油，要維持全天候完美妝容絕不是難事。而極致潤色胭脂Ginger則壓印上精緻花卉圖騰，柔和的沙漠色調是冬日的好拍擋，輕輕一掃便能提升紅潤氣息，法式優雅的知性妝容唾手可得。

查詢／購買：Laura Mercier