Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

19/02/2025

衛詩雅Big Day妝容公開！來自Charlotte Tilbury的彩妝清單：人氣Hit Pan蜜粉、裸粉色調甜美妝容出自這個系列！

#Charlotte Tilbury #beauty news #衛詩雅 #Makeup #衛詩雅妝容 #新娘妝容 #Editor’s Pick #Editors Pick #Makeup Trends
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: Charlotte Tilbury

　　女神兼影后衛詩雅Michelle日前完婚，婚禮洋溢浪漫氛圍，實在讓人羡慕！談到婚禮造型，除了婚紗，妝容就是新娘子最著重的一環。這天Michelle的妝容自然淡雅，散發清雅脫俗氣息；日前，Michelle就大方公開了自己的Big Day Makeup List，均是出自Charlotte Tilbury的經典彩妝品，十分值得收藏作為藍本！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

衛詩雅（@michellewsn）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

冤枉娛樂（@yuenwrong）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Charlene Choi（@choisaaaa）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Shiga Lin 連詩雅（@shi_ga）分享的貼文

 

　　這次Michelle造型高貴，底妝偏向啞致感，眼妝和腮紅均選用了裸粉色系，自然不浮誇。先看底妝清單，選用了Charlotte Tilbury的皇牌Airbrush Flawless Finish Powder，粉餅主打輕薄質感，只要輕輕一掃立即柔化肌膚瑕疵，同時撫平細紋，宛如為肌膚裹上柔焦濾鏡，配方保濕之餘不卡粉，向來也是專業化妝師口袋的Must-have Item之一。

 

Airbrush Flawless Finish Powder #Fair $420

 

　　胭脂同樣選色自然，為Cheek To Chic 的Love Glow色號，帶點珠光粉紅色調，自然明亮，讓妝容煥發活力好氣息。細看可見Michelle這次選擇薄薄途上，上鏡更為清透，白裏透紅的感覺更是讓人討喜。

 

Cheek To Chic #LoveGlow $370

 

　　眼唇方面，Michelle選擇了Pillow Talk色號的Luxury Palette 眼影盤，以四種清新精緻的裸粉色調，塑造輪廓分明的眼妝，為新娘子造型注入愛戀感覺，妝效一抹顯色，作為日常眼影盤也是十分適合。唇妝側使用了Matte Revolution #PillowTalk和Collagen Lip Bath #PillowTalkFair，前者提升整體唇部立體感，更顯豐厚；後者則營造鏡面般的閃亮光澤，淡淡的粉色更能增添甜蜜氛圍！

 

Luxury Palette #PillowTalk $455

 

Matte Revolution #PillowTalk $300

 

Collagen Lip Bath #PillowTalkFair $300

 

查詢／購買：Charlotte Tilbury

 

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#Charlotte Tilbury #beauty news #衛詩雅 #Makeup #衛詩雅妝容 #新娘妝容 #Editor’s Pick #Editors Pick #Makeup Trends
More on Beauty

版主留言

Beauty Columnists
More
放大顯示
精選影片
The Philosophy of love

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk