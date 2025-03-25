Editor’s Pick：換季氣墊粉底推薦！入手NARS、 Laura Mercier、Prada人氣Cushion，春夏必備的輕薄底妝

潮濕天將至，底妝當然要以輕薄為主，才不至於出現午後大油面、甚至溶妝的情況。這般天氣下，編者尤其愛用氣墊粉底，因其方便外攜補妝，透薄又補濕，亦可按場合疊印營造不同妝感。今期就和大家分享三款氣墊粉底，均是近期美妝界的人氣王！

#1 NARS Light Reflecting™ 亮肌精華氣墊粉底

NARS的Light Reflecting™原生光系列向來也是我的粉底排名Top 3，妝感透薄不浮粉，同系列的粉底液早已一支又一支的用到空瓶！近期品牌推出全新的Light Reflecting亮肌精華氣墊粉底，最吸引之處在其SPF 50+/PA++的高效防曬配方，精華配方以三重維他命C亮白複合物結合三種水果萃取，大大提升護膚功效，適合上妝同時在意肌膚問題的用家。

粉底質感一貫輕薄，配合獨特水滴型粉撲，在眼周和鼻翼位置上妝時更為精準；由於加入了各種補濕護膚成分，妝感明亮持妝，不會出現缺水感，更有效抵抗藍光和污染物。從冷色、自然色到暖色，共6種色調適合不同膚色的女生（甚至男生！），小小一盒的簡約純白設計更是方便置於手袋。

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