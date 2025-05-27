初夏防曬攻略：SK-II小白球、MALIN+GOETZ 礦物配方、SUQQU 晶采噴霧，無懼紫外線威脅！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

夏日暖陽灑落，是享受戶外時光的好時節！但伴隨陽光的，卻是無聲的紫外線威脅。這時候，一抹適合自己的防曬霜，就能保護肌膚免受紫外線傷害，讓我們好好享受沐浴陽光的時刻！

#1 SK-II 防曬小白球

SK-II除了小燈泡，還有小白球！今季品牌推出全新SK-II 光蘊輕透UVCC霜 「防曬小白球」，集防曬、護膚、妝前打底和遮瑕等多效功能，更主打8小時持久亮白，在日本早已掀起搶購熱潮！

小白球具備與升級小燈泡精華相同的亮白成分，含PITERA™，可抵抗老化壓力同時強韌肌膚屏障。成分結合菸鹼醯胺，有助抑制黑色素轉移，提亮膚色。加上專研紅沒藥醇 Pro，可改善泛紅，尤其於長時間曝曬後能有效鎮靜肌膚。

色調方面，UVCC霜具備三種色調，當中全新玫瑰粉色調更是日本人氣熱賣色調，防曬同時瞬間提亮膚色，一抹改善暗沉！小白球質感輕盈水潤，不油不黏，適合香港悶熱天使用；品牌建議可配搭人氣小燈泡使用，大大提升透亮效果！

查詢／購買：SK-II

#2 MALIN+GOETZ 多重防護防曬配方

若追求天然護膚，相信對紐約品牌MALIN+GOETZ也不會陌生。品牌主打簡化護膚程序，採用高效天然成份，加上不進行動物測試，適合所有膚質包括敏感肌人士，適合崇尚Clean Beauty的大家。

MALIN+GOETZ的spf 30 高效礦物防曬保濕乳霜具備防曬、提亮和補濕等多重功效，結合二氧化鈦和氧化鋅，提供廣譜保護，阻隔 UVA 和 UVB 射線；而煙酰胺（維他命 b3）則 有助提亮膚色和抵禦外來環境傷害。

防曬霜採用MicroSperse® 冷製技術製成，質地柔滑輕盈，上面沒有黏膩和泛白感， 令肌膚感覺潤澤，適合於初夏日子當成防曬底霜使用，防護同時抗氧！

查詢／購買：MALIN+GOETZ

#3 SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香）

除了面部防曬，身體和頭髮防曬同樣重要。SUQQU在本季迎來全新限定的晶采防曬噴霧（凪香），結合防曬值SPF50+・PA++++ 和耐水配方，而最吸引之處，就在於獨特香氣！

防曬噴霧散發清新透澈的水生香調，結合麝香和檀香，清爽的香調讓人彷如沐浴於輕快舒適的空氣中；結合強效防水和無黏笠感配方，在午後出汗後也無黏膩感，亦適合水上活動使用。加上美容保濕成分， 更可在日間守護肌膚免受乾燥傷害！

查詢／購買：SUQQU