於畫作旁貼上貼紙就等於建立了承諾？藝術博覽、畫廊常見的口頭約定具法律效力嗎？

在藝術博覽會上經常見到畫作前有一個小半圓形貼紙，代表作品已被預訂（Reserved）。但所謂預訂，很多都是口頭約定。在此情況，這種口頭約定是否有法律效力？如果畫廊將相關作品出售，又是否違反了合約精神？

法律原則

一個具法律效力的合約有六大元素：

（1）要約Offer

（2）接受要約Acceptance

（3）給予對方的利益Consideration

（4）建立法律關係的傾向Intention to create legal relationship

（5）訂立合的權力或能力Capacity

（6）確定性Certainty

在Routledge v Grant 一案中，被告表明給予原告六個星期時間考慮是否接受該要約。不過在這段時間，被告改變想法，收回原本提出的要約。事情鬧上法庭，法院裁定該承諾並沒有法律效力。

何謂「給予對方的利益」？

一個承諾是否具法律效力，視乎承諾當中有否利益存在，而那個利益必須有相關價值。某天你打算在超級市場購買價值 20 元的薯片。在你高興地拿著貨物付費，收銀欣然給予收據那刻，就是合約訂立的時候。在法律角度上，作為要約方的你請求超級市場以20元出售薯片 （Offer），超級市場在收銀處接受你的請求（Acceptance），當你付款指定金額，超級市場便會接受交易。交易中的 20 元和薯片，就是各自給予對方的利益（Consideration）。

不過如果作為父親的你答應子女在新年期間包一封超級大利是，子女聽畢後非常期待。到新年時，你左右而言他，總是不肯封大利是，子女甚感生氣，故此希望提出法律訴訟，要求父親履行承諾。先不管其他因素，單是「給予對方的利益」這個層面已無法達到。除非在作出承諾其間，子女放下 1 元給父親作為新年給予大利事的條件，或許在法庭才可有爭議空間。

在藝術博覽會中，畫廊見你相熟，你又誠意拳拳想購藏一幅作品，便答應給你幾天考慮。這種承諾，在法律角度上並沒有意義，因為合約並不存在，畫廊可隨時反口，然後約作品賣給別人而不需負上任何民事責任，純粹有道德責任：可能因此得失客人。當然如果落了訂金，即使只是 1 元，事情就不一樣了。

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