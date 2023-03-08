Art & Living
遊於藝
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

08/03/2023

駭人肢解案：名媛Abby Choi前夫家人能否繼承龐大資產？藝術品繼承權問題又如何處理？

#藝術 #Art & Culture #Art #爭產 #蔡天鳳 #擁有全 #藝術擁有權
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Bosco Hong

    Bosco Hong

    網上藝術品交易平台 ART SLEUTH 創辦人及行政總裁。平台首輪已獲風險基金投資過百萬美元。不談風花雪月，只談藝術市場。

    遊於藝

    逢周三更新

　　蔡天鳳案震驚全球。香港人頗為關注當中資產分配事宜，尤其是前夫家人為財產而動殺機，但現任丈夫並無婚姻註冊，如此前夫家人仍是否能繼承蔡天鳳的龐大資產。

 

謀殺以獲取遺產

 

　　根據1935年一件發生於英國的案件 Re Sigsworth，有人為了早日繼承母親的財產，親手殺害了她。當弑母的兒子為爭產而上庭，代表的辯方指出依照法例，母親的遺產將會由兒子繼承，勿論其人格行為。法庭引用法律賦予的權力，詮釋法例含意，指出法例中並不容許有人殺害他人而成功獲取受害人的財產，因此判該人失去繼承權。這個案例亦為香港法庭所認許，再加上根據香港法例第23章 《法律修訂及改革(綜合)條例》 第25B條，殺人犯是不可能透過殺人而得到死者的財富。即使屬於誤殺，由於當中亦有非法殺人的意味在內，所以結果如同謀殺，失去所有財產繼承權。

 

加密貨幣是否屬於遺產

 

　　不過由此引伸一個問題：遺產當然意指各種資產，但加密貨幣又是否被法庭視何其中一項？Lord Wilberforce在National Provincial Bank v Ainsworth 一案中，於1965年為資產定下了四個準則，而這四個準則套用在加密貨幣上都能合乎。不過無論是新加坡、英國以及紐西蘭各個關係到加密貨幣的案件中，都未有明確指出加密貨幣是資產一種，僅僅在 AA v Persons Unknown 中指出比特幣是屬於資產。哪麼比特幣以外，例如 NFT 呢？則懸疑未決。而且海外法律案例只有參考作品，香港法庭未必跟從，故此如果蔡天鳳持有大量加密貨幣，甚或 NFT，基於司法管轄權及其加密程度，將會對法庭下達資的決定，有好大程度的挑戰。

 

如果藝術品的擁有權

 

　　藝術品不同樓宇汽車，在法律上有明顯的擁有權。如蔡天鳳一案，樓宇由前夫父親名義擁有，但由於是蔡天鳳全資斥資購物，在法律論理上，如果有足夠證據，證明蔡天鳳並沒有表明有意放棄擁有該物業的權益，則可能構成信托方式持有物業，即實質擁有人為蔡天鳳本人。不過家中傢俬擺設，假若有名畫的話，當中是否可產生如上述所言的信托關係，又或者會否跌入受害人財產之例，恐怕是受害人其中一個最難處理的事。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
更多遊於藝文章

You May Also Like

#藝術 #Art & Culture #Art #爭產 #蔡天鳳 #擁有全 #藝術擁有權
More on Art & Living

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk