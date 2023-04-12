Getty Images 控告 AI 公司侵犯版權：AI創作的作品，版權究竟屬於誰？

最近外國有一件有關AI的爭議，原於一間科技公司以涉嫌以Getty Images的眾多作品，作品AI系統的訓練基礎。Getty Images打算就損失要求對方賠償美金2萬億（US$ 2 Trillion）。



之前有關NFT的版權爭議，似乎在泡沫爆破後亦變得沉寂，但由於ChatGPT等AI系統在年頭熾熱後，版權問題成為藝術圈的熱話，因為大家都懼怕不慎惹官非上身。



各國版權條例不同，但香港的版權條例有大約包含與電腦編纂的作品版權屬誰，不過內容頗為含糊。版權條例 s11(3) 指出「如文學作品、戲劇作品、音樂作品或藝術作品是電腦產生的，作出創作該作品所需的安排的人視為作者。」（In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author is taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.）



當中最大問題是何謂安排（arrangements）？編寫電腦程式的程式員算不算其中一類？AI本身又會否計算在內？如果是輸入資料給AI的那位人士又能否分一杯羹？另外還有提供電腦的人、擁有AI或提供NFT平台的機構公司，他們又算不算安排的一部分？



雖然法例存在，但當中有太多需要法庭釐清的地方亦多。不同人士對於文字的不同詮釋，可以有完全不同的理解。這個理解有機會影響到版權爭議的最終定案。有沒有人願意冒着這種模糊引伸的風險，為版權的爭議大舉興師訴訟？而香港作為亞洲藝術品交易中心，對這個議題絕對不能輕視。



