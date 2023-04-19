塩田千春和草間彌生聯展：為何塩田千春的作品難於收藏？價格高峰出現於何時？

Phillips Auction最近在展出塩田千春和草間彌生的作品聯展，連續兩星期，展期不短。



無法想像香港有藏家願意大手購入塩田千春的作品，而且件件巨大宏偉，線條構圖複雜緊密，全屬精品佳作。最惹人驚震的是又捨得借出展覽。當中絕大部分不作出售，相信除非另有合約，展後付送拍賣，否則展覽完畢，便直回倉庫。



塩田千春的作品其實好難展覽。由於繁複連綿的織線組成的空間，讓每一寸可見的表面都能積塵。加上香港空氣潮濕，織線內的東西有機會受潮發霉，卻無法清理，然後迫於無奈成為藝術品一部分，但亦將作品的價值扣減。



同時由於作品以線條構成，主體靠線索支撐，運輸時的震動有機會傷害作品。倘若主體移動過大，或線索鬆脫，都會影響作品的價值，甚至導致轉手困難。



作品愈大，需要保養的地方愈多，展覽期間的風險程度愈高，故此非常好奇怎肯願意借出。細心發現，通常較大件的作品，都寫有估價待詢，即作私人洽購。相反精緻細小的，一律純作展覽。



不過就算要出售這類大型作品，面對的收藏家無幾。尤其是展出的巨作皆過四尺，在香港要進電梯之門可謂極其困難。搬過屋都知，要將沙發推入電梯，都要幾個彪形大漢用盡九牛二虎之力，何況現在談的是吹彈可破的結構，薄如蟬翼的材質？這類收藏家必有偌大倉庫，藝術品出入並無困難，而擁有這種貨倉的收藏家，又願意收藏大型雕塑，香港亦不多。



塩田千春的作品，其價格高峰出現在2022年頭，亦即整個藝術市場最瘋狂的時候。此前有一件30平方釐米的作品，於2020年以1,000,000港元左右成交。同樣尺寸的作品在最近4月已經跌至不夠500,000港元成交，跌幅超過50%。



同場有件作品State of Bring（Children’s Dress）。類似作品曾經在2021年3月3日以美金119,700美元成交，折合大約930,000港元。另一件類似作品於藝術市場高峰以$2,142,000港元成交，估計現在時間亦跌近五成，重返2021年的價位。



不過價格的升跌只會影響有意欲購藏的人，卻無阻作品的藝術價值。塩田千春的經典作品能夠在同場出現實屬難得，實在要多謝大藏家彭先生。



(Re)Trace Kusama to Shiota

地點：富藝斯亞洲 | 西九文化區管理局大樓G/F

日期：即日至4月30日



