黃鴨仔打孖來港！300套限量版「黃鴨仔」是否有投資價值？

黃鴨仔將於本周末正式浮面出海。

今次打孖來港的黃鴨仔，在舖天蓋地的宣傳下，以及不斷推出不同種類形式的官方限量收藏品，相對十年前的震撼有過之而無不及。

其中有對限量 300 套的黃鴨仔以售價HK$28,000出售。身邊不斷有朋友前後詢問有否投資價值。

要計算相關投資價值，可簡單從（1）藝術家本身的銷售成績，及（2）藝術品的市場範圍衡量。

藝術家本身的銷售成績

黃鴨仔的藝術家為Florentijn Hofman，歷史中有三個銷售成績。首個出現在 2020年 6月，在蘇富比拍賣了一隻橡皮鴨雕塑，以估價 HK$28,000 至 HK$48,000出售，最終連佣金以 HK$325,000 成交，成績驕人。

不過同場亦有另個作品拍賣，名為《抱抱象公仔》。估價 HK$3,000至HK$6,000，最於只以 HK$8,125 成交，遠遠不及那隻黃鴨仔厲害。

Florentijn Hofman 最後一次有作品出現在拍賣場上，數到 2022年。同樣於蘇富比香港拍賣，一隻名為《Flip Flop Monkey》 估價 HK$180,000 至 HK$300,000，最於流拍收場。

這三場成績反映藝術家在二手市場價格並不穩定，而且局限了某一種類的作品能有驚人成績成交。同時交投並不活躍，變相轉售相對困難。不同於六角彩子或 Mr Doodle 等，本身有明確的二手銷售成績，其流通量高，導致故官方限量收藏品二手拍賣相對容易。

市場範圍

三場拍賣亦見到地方局限於香港。狹窄的市場範圍、缺乏其他亞洲地區追捧下，變相黃鴨仔的官方限量收藏品也難以突破在香港地區作二手轉手。

因此得出的答案是黃鴨仔的官方限量收藏品比較適合自己珍藏欣賞，其升值的空間極其有限，二手轉售也不容易，故此沒有投資價值。

不過我相信 AllRightsReserved 推出限量版黃鴨仔亦不打算會出現任何炒賣。而且作價 HK$28,000 是稍為偏高。如要投資官方限量藝術品，有其他作品可作選擇。