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12/07/2023

Treasure House Fair能否於逆市再出發？淺談蘇富比上拍的Lucian Freud《夜晚的屋裡》

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  • Bosco Hong

    Bosco Hong

    網上藝術品交易平台 ART SLEUTH 創辦人及行政總裁。平台首輪已獲風險基金投資過百萬美元。不談風花雪月，只談藝術市場。

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    逢周三更新

　　又到暑假，藝術市場回復平靜。雖然平靜，但仍有活動，不如和大家分享下最近藝術界討論的兩個話題。

 

#1 Treasure House Fair

 

　　早前 Masterpiece London Art Fair 因成本問題取消，改由當中的其中的創辦人舉旗發起換湯不換藥的 Treasure House Fair，市場非常關注Treasure House Fair在Art Basel 母公司 MCH 撤出Masterpiece London Art Fair後，亦即用所謂拆牆鬆綁之後，全新 Art Fair 勢頭會否能逆市再出發。

 

　　美國聯儲局在六月份維持利率不變，但剛巧英國呢個 Treasure House Fair開幕當天，英倫銀行加息至歷史高位5%。減低了英國本土買家的意慾之餘，又因為脫歐而導致出入境稅項成本，歐洲買家相信亦不踴躍。在大環境的影響下，市場自然降低結果期望。

 

　　據消息報道， Treasure House Fair一如預期旺丁不旺財。有畫廊反映大量觀眾對該畫廊展品感到興趣，潛台詞就是成交淡薄。即使有人買，首幾日出售的作品，平均大約1萬至5萬英鎊左右，變相畫廊要好辛苦先回到本。下年還會繼續舉辦Treasure House Fair？相信舉辦單位都要慎重考慮。

 

　　香港都有很多畫廊傾向參與不同的 art fair，覺得是重要的收入來源。我知道某些畫廊可以在 art fair 攢到足以養起畫廊一年的錢。

 

#2 Lucian Freud

 

　　此外，早前蘇富比一場肖像作品專場拍賣了很多著名藝術家的作品。當場其中一幅較少人談論是 Lucian Freud 的一張作品。這張作品是《夜晚的屋裏》，尺寸為50.8×50.8 cm，估價為8,000,000至12,000,000英鎊，最後連佣金以大約9,590,000成交。《夜晚的屋裡》和早之前曾經來香港展覽、由佳士得於畢打行展示的那張《大室內場景W11（隨華托）》構圖風格非常相似。不過佳士得那幅作品尺寸就大得多，並以86,265,000美金成交，折合大約67,000,000英鎊左右。今次蘇富比那幅相對而言就是一幅 affordable 的作品，所以多人競投亦不足為奇。

 

Lucian Freud，《夜晚的屋裏》，1968-70年作

查詢按此處

Lucian Freud，《大室內場景W11（隨華托）》，1981-1983 年作

查詢按此處

 

　　之前我曾經講過市場上愈來愈少優質的作品出售，因為很多收藏家都不捨得於此時將作品轉手。不過總有些資深收藏家係在久遠之前已經購買的作品，現在已經升值數以倍計，在其他資產市場價格普遍偏低的情況下，是一個吸引的理由推動他們將作品送拍，套現之後再將資金投放於其他產品，又或者手持更多現金作其他用途。

 

　　今次蘇富比拍賣Lucian Freud的《夜晚的屋裏》，原藏家於30多年前的1992年購入。以當時市價計算，這張作品大概值400,000至600,000英鎊。何時將作品轉售，關注的純粹是賺多還是賺少的問題。如果現金有更加好的用途，何故不拿到市場拍賣呢？

 

 

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