藝術市場的裂痕到處都是？現時投資藝術品是買入容易賣出難？

股神巴菲特在1994年的股東大會中曾經說過:「千帆過盡,你終會在海水退潮時得悉誰在裸泳。」(After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out.) 2019至2021年的高峰來得快亦去得快,藝術界正經歷2008年最大的一次退潮。誰能在這波退潮中站隱住腳,好可能會是藝術界下一個潮漲時的贏家。

即使全球資產價格下跌,但投資成本大幅增加,政治環境引伸風險龐大,導致投資者都非常謹慎。藝術品買入容易賣出難:出售時長,資金回籠緩慢,又容易受轉手一刻的社會經濟環境左右。遇著情況好,售出價格可以飆升,反之亦然,跌個不忍卒睹。具投資價格的藝術品又會鎖住你一大筆金錢,但不似股票般可以抵押銀行,換取一筆現金以把握突如其來的機遇。這些都是我近半年常掛在嘴邊的一連串說話,告誡這時打算入市或出貨的朋友,任何決定都要比以前考慮得更加詳細。

三月份有林明珠(Pearl Lam)被著名藏家入稟追討欠款,五月份有 Perrotin 出售60%股份,七月份有 Simon Lee 被接管清盤,這三個消息都反映藝術市場的裂痕可能到處都是。Pearl Lam 的案件更於7月26日申請寬限延期。由於局外人難以在審訊前得知寬限延期的內容和理由,但如果最終無法庭外和解並對簿公堂,相信審訊期間亦會一地花生,對藝術界可以是另一個打擊。而 Simon Lee 的帳目亦見到早於 2018年,畫廊已虧損 £3,239,606,折合大約3400萬港紙。估計疫情期間的虧損更加誇張,加息相信是壓毁他們的最後一根稻草。到時作為一手市場的畫廊界,有幾多是金玉其外,敗絮其中呢?相信時間會告訴我們。

香港眾多拍賣行在疫情前及期間的擴張,恐怕亦是一枚枚計時炸彈,是否計時器是否已經開啟。2022年12月,蘇富比公佈最新發展,包括移出現在的金鐘太古廣場,將展覽空間定址在遮打大廈,並把 back office 遷移至太古廣場第六期。2021年7月,佳士得公佈遷出現時中環核心地段,搬到恒基金鐘中環之間的新項目 The Henderson,佔據合共四層的5萬尺樓面作長期展銷拍賣空間。這些大舉動,在現時環境下都稍為不智。只有 Phillip 醒目,純粹因辦公室格局需要而另覓地方時,剛好獲 M+ 招手。除有偌大一個 Logo 在外牆和 M+ 並列之外,亦得享優惠租金,也給予市場積極擴張的形象。

拍賣市場眾多成交都比高峰時下跌2至3成,流拍數目及拍賣前抽起以免尷尬的情況亦愈來愈多。到底2023年下半場會是怎樣的格局,2024年開局又會否有轉變?以現時情況而言,並不樂觀。