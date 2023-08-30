大英博物館藏品失竊，竟是策展人所為！身為買家，倘若購入贓物，如何是好？

英國大英博物館傳出醜聞，指一位資深策展人Peter John Higgs 於近年先後將館中藏品偷走，再轉移到網上平台轉售圖利。此事傳出，震驚各界，果然如中國人的俗語所言：日防夜防，家賊難防。

對於博物館，如何加強及審視過去的保安系統，自然是急需要處理的事。作為藝術市場的買家，面對此宗新聞，亦有值得思考之處：身為買家，倘若買了一個贓物，如何是好？

這個假設分為兩個部份：一是購買一刻是否知道該物是贓物，二是購買後知悉是贓物的處理問題。

購買時是否知道該貨物是贓物

對於第一部份，並非買家自己說不知道是贓物便可過關。買家自己的身份背景，以及購買時的環境、貨物的狀態，都有機會指向你是不誠實地接收贓物，這便能犯上「處理贓物罪」。

在香港特別行政區訴陳芷珊 （HCMA 55／2016）中，被告向一位南亞裔人士購買一部單車。當時裁判官認為該部單車的的鎖已損毀、賣家沒有鎖匙，也沒有密碼鎖密碼，間接顯示該部單車好大可能並非由那位南亞裔人士擁有，而被告仍然購買，唯一推論是被告知道或相信該單車是賊贓。

換而言之，當購買藝術品時，最好了解清楚來源，以及從合適的畫廊或拍賣行中洽購，盡量避免直接向買家購藏。雖然有中間人代理會產生成本，但這個防火牆必不可少。

如果不慎墮入法網，無法讓法庭信服購買時並不知道該貨物是贓物，由於收藏家的購入藝術品普遍都有個人因素，如果藝術品對受害人而言，價值不菲，包括感情價值，都會成為加刑因素（R v Bernard Webbe & others），因此做足功課，盡職審查後才購藏是關鍵步驟。

購買後知悉是贓物的處理問題

如果將物品購買後獲悉是贓物，唯一可以做的是立即報警，切物將物品出售，否則有機會干犯「欺詐罪」。

購買贓物的款項，好大機會要從民事方法向買家索償。如果不超過港幣 75,000，便從小額錢債審裁處親自追討。如果超過港幣 75,000，而低過港幣 3,000,000，則要入稟區域法院。如果再高過港幣 3,000,000，便要去高等法院，成本亦會大大增加。假如買家本身無產，就算勝訴，則好大機會一蚊都無法討回。

唯一保障是購買藝術品保險。藝術品保險通常都會包括欠缺擁有權或擁有權欠妥，亦即購入賊贓的情況下，依據法例規定或法院頒令而要將藝術品歸還原本擁有人的情況，獲賠相關的法律費用，每次最高大約港幣250,000。如果該買家被判有罪後才入稟，這港幣 250,000 元在相關民事訴訟上便足夠有餘。