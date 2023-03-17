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17/03/2023

亞洲電影大獎—洪金寶的終身成就，不只在打打打

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    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

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　　世人都聚焦楊紫瓊，聚焦她的多元宇宙，聚焦她的打星身份，而忘記了她真真正正第一齣電影，是《貓頭鷹與小飛象》，她是Ms Yeung，在青年中心工作，輔導一班更新青年就業。

 

　　導演是剛在亞洲電影大獎獲頒終身成就獎的洪金寶。領獎時，他說，過去幾年，自己每一天都只在買餸，朝早買完，晏晝又再買，好似同電影再沒有關係。

 

（圖片來源：電視截圖）

 

　　他跟電影當然好有關係。

 

　　他改造了港產動作片的形態。他執導的《提防小手》，1982年上映，故事其實有少少怪，但不重要，真正重要在過往那些只存在於民初鄉鎮的諧趣功夫，被轉化成拳拳到肉快速動作，兼且置放於現代香港城市，城市裡有80年代初的尖東商場，裡頭都是穿得光鮮的人，而不是著得污糟邋遢的民初人士。洪金寶也是男主角，演扒手，這個名叫「米缸」的扒手，讓他成為金像獎最佳男主角。

 

　　1983年，《奇謀妙計五福星》，帶給我從未有過的震撼，震撼來自那些發生在城市每個角落的動作處理：在豪宅區盜竊，在快餐店對打，在馬路奔馳，在貨倉混戰，每一場都好睇到黐線！但《奇謀妙計五福星》好看的，不只打，還包括五福星的關係——五個在監倉裡認識的人，出獄後，同撈同煲，卻不是撈偏，而是開清潔公司，會互窒，會搵對方笨，卻又不失友愛，作為窄路肥塵的洪金寶，更加象徵著那年代香港庶民的努力純真與可愛。

 

（圖片來源：《奇謀妙計五福星》劇照）

 

　　他好打，是拯救眾人的英雄，但他為自己安排的，往往不是大義凜然有型角色，而通常是有點古惑但不失善良的小人物，由這類小人物所展開的世界，亦不是純粹打鑊甘一味販賣英雄主義的世界，像《貓頭鷹與小飛象》，便安排貓頭鷹和小飛象，這兩個靠偷靠呃而上岸的人，加入青年中心，甚至用上不少篇幅交代中心裡的一群更新青年，是怎樣看待大人和社會；描寫或許片面，但至少，展示了一種關懷——洪金寶的打片，並不只是一齣打片。

 

（圖片來源：《貓頭鷹與小飛象》劇照）

 

　　對於社會，他一直都有觀察，並且會反應出來，尤其在過去幾年疫情時，對於社會狀況，他感慨，對於某些政策對民生的影響，他會嬲，並且講出來。

 

　　從不把洪金寶只視為一個打星。他是一個對社會有感受、對別人有關懷的人。用心拍好電影固然是成就，用心去做一個人，也是成就。

 

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