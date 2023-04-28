張艾嘉，她說明了電影的意義

沒呃你，正如Profile所說，我真的好怕做訪問 ── 怕同生埗人傾偈，而訪問，就是一個同生埗人傾偈的過程，兼且不是傾閒偈，是要從傾偈過程中得到你想知道的。

怕還怕，有些人，卻認為有需要訪問一次，至少一次。

例如張艾嘉。

我其中一個重要睇戲記憶，就是跟大人入場看《最佳拍檔之大顯神通》。1983年的事。當年還在讀小學的我自然不知道，看著她演繹差婆的同一年，原來她有份演出楊德昌的《海灘的一天》，角色名字林佳莉，一個跟差婆完全迥異的人。當《最佳拍檔》象徵上世紀80年代港產片盛世的開展，作為楊德昌首齣執導長片的《海灘的一天》，也是台灣電影新浪潮的重要作品 ── 而在早幾年，香港電影新浪潮開始時，其中一齣代表電影、許鞍華首次執導的《瘋劫》，主角正是張艾嘉。

這固然是偶然，但這種偶然，的確顯示張艾嘉參與過不少重要電影時刻 ── 她是演員，而又不只是演戲的人，更是不少電影新時代的見證人。

這位見證人，一直專心在電影上（而沒有像其他同行做很多其他方面的工作），除了演，還做編劇，做導演，讓新演員來演她的戲；而又一直身兼演員，甚麼階層甚麼身份的角色都去做，成本高成本低的都參與。

在《燈火䦨珊》，她是美香，一個忘不掉放不低亡夫的人，為了完成對方遺願，不惜一切。電影表現，有人說好有人說不太好，但當中對香港昔日霓虹光風景的情，是大部分人都會深受觸動。這是新導演曾憲寧首部長片作品，可能純屬偶然，但事實是，張艾嘉又再一次演繹新導演作品 ── 而且是在這麼一個特別時刻：香港電影，再一次受到香港人捧場。

很記得她在訪問中說：電影跟電視不同，電視是入屋的，電影則離開屋企，「去戲院睇戲」，一件事來的。

霓虹光芒的美不能被LED取代，屋企部電視尺寸再大也不能代替大銀幕，電影，應該在戲院看。她說。