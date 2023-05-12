Chill Club頒獎禮延伸討論——廣東歌應如何分類型？

5月6日，十大中文金曲，大家聚焦究竟誰有出席誰缺席。頒獎禮本身，一如過往，繼續正路，繼續由李志剛擔任司儀。

5月7日，Chill Club頒獎禮，大家聚焦現場音響——實在欠佳，浪費了歌手；而事後，則聚焦在泥鯭當晚的FB Po。

至於明明更重要的改賽制，沒太多人去理。

我們一直以來看到的本地音樂頒獎禮，都是揀選十首歌來頒——「揀」和「選」的成分，在每個頒獎禮都不同，作為觀眾，不會知道那麼深入的事，又或者，根本不會去理，總之，最緊要自己喜愛的歌手和歌有獎攞，場Show好好睇睇熱熱鬧鬧就可以。

音樂類型，從來都不是普遍樂迷所關注。

今年Chill Club頒獎禮不頒十首只頒四首，將歌曲劃分為四個類型：流行歌曲、另類歌曲、搖滾歌曲、節奏藍調歌曲，每一個類型，只選一首年度之歌。

絕對欣賞這份苦心，但同時擔心，事實上，也有向頒獎禮幕後工作人員說出這份擔心，以及擔心的原因。

粵語流行曲，Cantopop，好難分類——Cantopop本身就是一個類型，就是流行歌曲，每當聽見某些流行歌手說今次首歌融合Band Sound，我總會疑惑：似乎一但結合了Band Sound，首歌就會變得不俗套，勁咗，但問題是，甚麼是Band Sound？用電結他作為主要樂器？並加入一段電結他Solo？那麼，完成品應撥入流行歌曲抑或搖滾歌曲？

Band Sound尚且有一些可以用對耳去聽的特徵，另類呢，更深，深到一個地步是，容許用太多切入點去看，去定義。最簡單一種就是：有異於主流，是主流以外——歌曲的產生，並非依循傳統主流方式，而演繹的歌手，也不是簽給主流音樂廠牌，總之是以一種相對獨立的方式去做音樂，老實，要找香港找一個真正另類歌手，我只會諗起一個人——夏金城。我也喜歡《小心地滑》，但把《小心地滑》說成另類，這個說法本身的確很另類。

是的，近年本地歌迷的確較認真和懂得去審視廣東歌——是真的審視，審視份詞，連歌手本人出來宣傳新歌，也會集中闡述（由別人代填的）歌詞意思，看歌詞本身，變得比聽歌還重要；歌曲的風格類型？次要。明嘅，在這個追求感性的有情年代，惟有實實在在有得睇有得解的歌詞，才能如實地幫忙訴說感性，符合時代需要。

與其為廣東歌劃分音樂類型，可能劃分歌詞類型，更簡單容易。