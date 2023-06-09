AI尹光翻唱〈一人之境〉的啟示

一直相信，有些歌，只有由原唱者演繹，才能唱出味道。



例如〈一人之境〉。

這首由林家謙包辦曲詞編監的歌，真的只為他本人而設——當然，其他人有權翻唱，但技巧再好感情再充分假音部分更加假，都唱不出林家謙那種獨特。

直至我聽了尹光翻唱的版本。原來塵世間還有另一名歌手，能夠唱出那種一人之境的感覺——不只唱出，甚至是改造、或昇華——如果林家謙的〈一人之境〉是發生在文青愛留連的大南街某個午後，尹光的〈一人之境〉，則發生在廟街某一個夜，如常地，好多人在擺檔，好多遊人在穿梭，而有一個賣藝的人，明明置身這種熱鬧喧囂之中，卻沒人看見他聽到他，充分體認到自己原來是一個人，但他不怕被冷落，不害怕這份過於喧囂的孤獨，反而更加專注和投入地唱——Hey！一個人原來都可以盡興～～

那一聲「Hey」絕對只此一家，是只屬於尹光的，而且這麼一Hey，當堂把Original版本的感覺轉化了。

實不相瞞，由我知道有這個尹光Cover的〈一人之境〉開始，已經連續聽了十幾次。

而實情是，現實中的尹光（亦即那個接受保錡邀請合唱〈少理阿爸〉的尹光），從來沒有翻唱過〈一人之境〉，真正在翻唱的，是AI尹光。

愈來愈多這類AI翻唱，AI張國榮翻唱MC〈老派約會之必要〉，AI黃家駒翻唱Dear Jane〈到底發生過甚麼事〉，AI孫燕姿翻唱周杰倫……部分幾可亂真，部分則（可能因為AI所得的數據不足而）好虛好假，唯獨被安排Cover〈一人之境〉的AI尹光，真真正正令我驚嘆，這還不止，AI尹光的幕後團隊VirtualTours，還進行二次（抑或是三次？）創作，改歌詞，先後改寫成專為虔誠基督徒而設的〈一人查經〉，「一個人原來都可以查經 / 多個人就會多一本經」，以及讚頌佛陀普度眾生的〈菩提之境〉，「一個人原來都可以念經 / 一再念就唔會想佢停」。人與AI，一樣可以合作創作。

日後AI會發展到甚麼境地？我不是專家，自然不能預測。有歌手說，日後可能再也不需要自己把聲——其實歌迷依然需要聽歌手把聲，只是如果當AI歌手的技巧再強勁，是真的可以代替實體歌手；歌手錄歌，不需再去錄音室，交給自己的AI版去「唱」便可以，自己就印印腳。

Hey，但這又算不算呃歌迷？